Ostern für die Kinder der Stadt – seit der Schließung des Familienparks hat es das nicht mehr gegeben. Da muss etwas passieren, sagten sich die Verantwortlichen des Jugendförderungswerks Villingen-Schwenningen. Und luden zu einer österlichen Kinderparty ein.

Rund 200 Kinder hatten einen Riesenspaß beim Kasperletheater, beim Zaubern, beim Tanzen, Märchenerzählen und natürlich beim Ostereiersuchen auf dem anlässlich der Landesgartenschau 2010 geschaffenen Platz direkt an der Brigach auf Höhe des Bahnhofs in Villingen.

Der wolkenverhangene Himmel hatte ein Einsehen und blieb dicht, sodass es nur gegen die Kälte anzugehen hieß. Beim Tanzen mit Carina Diamantis wurde es den Kleinen mollig warm, und das mit dem französischen Koch „Jaques Mehlsack“ (Olaf Jungmann) interaktiv gespielte Märchen „Hänsel und Gretel“ sowie das gemeinsame Singen heizten ebenfalls ein. Zum Glück konnte der ehemalige Familienparkleiter Dieter Sirringhaus nach dem Diebstahl seiner Kasperlepuppen auf sein zweites Set zurückgreifen und hatte kurz vor seinem Auftritt im Europapark am Ostersonntag auch noch genug Zeit, um zusammen mit den Kindern zu zaubern.

Höhepunkt der Party war zweifelsohne die Ostereiersuche direkt auf der angrenzenden Wiese. Hier galt es, bunte Plastikeier zu finden, die man hernach gegen hartgekochte Ostereier austauschen durfte. Lauter glückliche Kindergesichter waren der Lohn für alle Beteiligten, die sich zudem auf Sach- und Geldspenden von Unterstützern aus dem Einzelhandel hatten verlassen können. Für Gunnar Frey, den Vorsitzenden des Jugendförderungswerks, steht nach diesem Erfolg fest, dass das Osterfest in dieser Art nicht das letzte war – sofern der Verein den Zuschlag für den Betrieb des auf dem Gelände des ehemaligen Familienparks entstehenden Jugend- und Kulturzentrums erhalte. Aber auch wenn nicht – in der Stadt gebe es so genug schöne und ungenutzte Plätze (allein in Villingen noch der vor der Neuen Tonhalle oder der Volksbank), auf denen sich Kinder wohlfühlen könnten. „Dazu braucht es nicht viel“, weiß Gunnar Frey. (sbo)