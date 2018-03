. Die Rieker Investment GmbH hat sich an der Prohoga Gruppe beteiligt. Die bisherige Eigentümerfamilie Lauffer bleibt weiterhin beteiligt und wird künftig beratend tätig sein, um eine größtmögliche Kontinuität zu gewährleisten, heißt es in einer Pressemitteilung der Prohoga.

Wie Julia Lauffer erklärt, habe Rieker „die Mehrheit“ übernommen, um die Zukunft zu sichern. „Wir wollen den Übergang des Unternehmens auf die nächste Generation sichern und haben uns deshalb zu diesem Schritt entschieden“, sagt Lauffer. Die Notwendigkeit für diesen Schritt zum jetzigen Zeitpunkt sei aufgrund ihres noch jungen Alters zwar im ersten Moment für Außenstehende nicht ersichtlich, „aber für uns passt das“, so Lauffer. Die strategische Ausrichtung der Prohoga Gruppe, Gastronomen und Hoteliers in der Region bestmöglich und nachhaltig versorgen zu können, bleibt unverändert, teilt das Unternehmen mit.

Die Rieker Investment GmbH gehört zur Rieker-Finanzgruppe, hinter der die Unternehmerfamilie Rieker steht. Sie setze auf langfristige Investments im Mittelstand und das in den unterschiedlichsten Branchen. Außerdem agiert sie eigenständig innerhalb der Rieker-Gruppe. „Die Übernahme durch Rieker passt deshalb, weil unser Konzept weiterhin umgesetzt wird. Rieker will nicht in das operative Geschäft eingreifen“, gibt Lauffer Einblicke. „Für unsere Kunden ändert sich also nichts und auch am Standort VS-Schwenningen in der Salinenstraße bleibt alles beim alten.“

Die Prohoga Gruppe betreibt Lebensmittelgroßhandelsmärkte in Villingen-Schwenningen sowie zwischen Offenburg und Lahr und beliefert die Hotellerie und Gastronomie im süddeutschen Raum. Die Prohoga beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 230 Mitarbeiter.