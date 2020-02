Die offenen Gaumeisterschaften im Rhönradturnen des Turngaus Schwarzwald finden am Sonntag, 9. Februar, in der Deutenbergsporthalle in Schwenningen statt. Das Einturnen beginnt um 8 Uhr, danach finden ab 10.30 Uhr die Wettkämpfe statt, wobei gegen 16 Uhr die Siegerehrung sein wird.

Vom Turngau Schwarzwald nehmen die Vereine FSV Schwenningen mit 12 Teilnehmern und die TG Seitingen-Oberflacht mit 14 Teilnehmern teil.

Neben der TG SO und Schwenningen starten an diesen Wettkämpfen auch noch Rhönradturner aus anderen Turngauen. Die Gaumeisterschaften dienen zur Qualifikation für die Teilnahme beim Württembergischen Landesfinale.