Reisebüros in Villingen-Schwenningen: „Die Nachfrage ist noch immer da“

Seit dem 27. Juli gilt ganz Spanien, also auch Ibiza, die Kanaren und Mallorca, als Hochinzidenzgebiet. Was das für die Reisebüros und die Bürger der Doppelstadt bedeutet, erklären die Reisebüros in Villingen-Schwenningen.

Auf den Kanaren am Strand liegen, einen Städtetrip nach Madrid machen oder auf Ibiza durch die Clubs ziehen: Davon träumen jedes Jahr viele Leute und buchen ihren Sommerurlaub daher regelmäßig in Spanien. Auch in VS ist die Iberische Halbinsel ein beliebtes Reiseziel. Doch aufgrund der aktuellen Corona-Situation – Hochinzidenzgebiet – scheint der Traum vom Sommerurlaub in Spanien seit dem 27. Juli ausgeträumt.

Was das mit Hinblick auf Stornierungen und weitere Buchungen bedeutet und wie die Reisebüros in der Doppelstadt mit der Lage umgehen, erklären diese im Gespräch mit dem Schwarzwälder Bote. „Die Situation für uns ist natürlich nicht gut“, zeigt sich Michael Jobst vom Reisebüro Übersee in Villingen aktuell besorgt. Vor einigen Wochen habe man noch gehofft, dass die Lage entspannt bleibt, aber jetzt „müsse man halt damit klarkommen“.

Auf Nachfrage, ob man den Kunden denn momentan abrate, nach Spanien zu fliegen, meint Jobst: “Normalerweise nicht. Jeder muss für sich selbst entscheiden, ob er reisen will oder nicht. Das haben wir nicht zu entscheiden.„ Das heiße konkret, wenn jemand nach Spanien reisen will, würden ihm maximal die „Spielregeln“ erklärt, aber abgeraten werde keinem. Dementsprechend gehen momentan auch immer wieder Buchungen nach Spanien ein. „Alleine heute Morgen haben wir bereits zwei Buchungen auf die Kanaren bekommen. Die Nachfrage ist also noch immer da.“

Den Grund hierfür sieht Jobst auch an der Menge der Geimpften: „Klar ist Spanien jetzt ein Hochinzidenzgebiet. Aber gerade für die Geimpften ist das kein Grund zur Sorge, weshalb sie sich ihren Urlaub auch nicht nehmen lassen.“ Das gelte auch für die Leute, die bereits vor Ort sind. „Wenn unsere Kunden nach Hause wollen, dann müssen sie sich mit dem Reiseveranstalter in Verbindung setzen, da können wir nicht viel ausrichten. Bei uns sind jedoch bislang nicht wirklich viele Anfragen dafür gekommen.“

Wie der Prokurist des Reisebüros Übersee weitererzählt, scheinen die Hygienekonzepte sehr gut ausgearbeitet, und auch die Lage sei nicht ganz so dramatisch, wie sie in Deutschland beschrieben werde. Das berichten ihm zumindest Kunden, die momentan auf der Halbinsel die Sonne genießen.

Auch die Stornierungen würden sich bislang in Grenzen halten, diese würden die Kunden aber ohne weitere Gebühren bekommen, wie Roger Ott, Verkaufsleiter des DER Reisebüros in Schwenningen, mitteilt: „Wenn tatsächlich jemand stornieren will, ist die Hemmschwelle dafür relativ gering. Das liegt an unseren Flex-Paketen, die gegen einen kleinen Aufpreis erhältlich sind.“ Die Pakete würden dem Kunden ermöglichen, die Reise bis 14 Tage vor Antritt kostenfrei zu stornieren oder umzubuchen. „Gerade zu Corona-Zeiten ist das extrem sinnvoll. 95 Prozent unserer Kunden sind tatsächlich auch abgesichert“, so Ott weiter.

Die Kunden abzuhalten, nach Spanien zu gehen, davon hält Ott genau so wenig wie sein Villinger Kollege: „Wenn sie auf uns zukommen, um nach Spanien zu fliegen, dann führen wir ein kurzes Krisenmanagement durch, um zu sagen, was gerade los ist. Aber letzten Endes entscheidet der Kunde, wo es hingeht.“