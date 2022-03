Registrierung in der Villinger Albert-Schweitzer-Schule möglich

Sozialamtsleiter Jan Hauser war am Samstag voll des Lobes über so viel Engagement. Nach dem Ausbau der beiden Flüchtlingsunterkünfte in Königsfeld und Donaueschingen, den Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), der Maltester, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und der Feuerwehren schon am Freitag geleistet hatten, kamen am Samstag unter der Einsatzleitung von Kreisbrandmeister Florian Vetter noch einmal 36 Ehrenamtliche der Wehren aus Villingen, St. Georgen, Mönchweiler und Blumberg, des Technischen Hilfswerkes und der Bergwacht Schwarzwald zusammen, um die Sporthalle der Albert-Schweitzer-Schule in eine Aufnahmestelle zu verwandeln.

Installiert wurden Bodenbeläge und Trennwände, die nach der Auflösung des zentralen Impfzentrums in der neu errichteten Katastrophenhalle bei der Straßenmeisterei in Hüfingen Platz gefunden hatten. Ferner wurden aus Schulen überzählige Tische und Stühle herangekarrt, und Techniker stellten die notwendigen Internetanschlüsse her. Die Wahl sei nicht zuletzt aufgrund der guten Netzanbindung der Kreisschule an der Schelmengaß ausgewählt worden, sagt Sozialamtsleiter Jan Hauser, in dessen Zuständigkeitsbereich die Registrierung der Ukrainer fällt. Ganz schnell habe man in der Sturmbühlstraße nämlich die Kapazitätsgrenze erreicht, wodurch bereits nach einer Woche ein Umzug notwendig wurde. Hauser rechnet mit 2600 Flüchtlingen, die das Kreisgebiet zum Teil schon erreicht haben, weitere werden in den nächsten Tagen erwartet.

Rund 1200 von ihnen kommen nicht bei Freunden oder Verwandten unter und brauchen sofort ein Dach über dem Kopf. Die Zahlen errechnen sich aus dem Einwohnerschlüssel, dem sogenannten „Königssteiner Schlüssel“, erklärt Hauser. Von den 13 Prozent der insgesamt rund fünf Millionen aus dem Kriegsgebiet nach Deutschland flüchtenden Menschen, die Baden-Württemberg aufnehme, werden 2,2 Prozent dem Schwarzwald-Baar-Kreis zugeschlagen. Anders als bei der Flüchtlingswelle 2014, von der man, wie Hauser sagt, jetzt organisatorisch profitiere, werde die Station der Landeserstaufnahme diesmal übersprungen. Die Flüchtlinge aus der Ukraine – hauptsächlich Frauen und Kinder - erhalten sofort Asylbewerberleistungen, die aus einer kostenfreien Unterkunft, notwendigen medizinischen Leistungen und einem Regelsatz etwas unterhalb des Hartz-IV-Satzes bestehen.

Die große Zahl der ankommenden Kinder stellt den Kreis vor die besondere Aufgabe, Plätze in Kindergärten und Schulen bereitzustellen. „Wir entwickeln gerade innovative Ideen“, berichtet Hauser von einem flugs gegründeten Arbeitskreis mit dem Staatlichen Schulamt, dem Regierungspräsidium und den beruflichen Schulen. An den Schulen werden Sprachförderklassen eingerichtet, für die permanent Lehrkräfte gesucht werden. Integrationskurse werden kreiert und man überlegt, direkt in den Unterkünften Kindergartengruppen zu bilden, bevor die Gruppengrößen in den etablierten Einrichtungen zu groß werden und die Betreuungsqualität darunter leidet.

Jan Hauser macht keinen Hehl aus der besonderen Anspannung, die derzeit in seinem Amt herrscht. Ausgeschrieben wurden elf unbefristete Stellen für Mitarbeiter zur Gewährung der Asylbewerberleistungen, noch einmal elf für die Posten von Heimleitern und Hausmeistern sowie drei weitere für die Ausländerbehörde. So sehr sie auch gebraucht werden, so schwer sind neue Mitarbeiter allerdings zu finden. Was bleibt sind Mehrarbeit und Überstunden für das vorhandene Personal sowie Wartezeiten für die Kunden in anderen Bearbeitungsbereichen des Sozialamtes.

Die anfallenden Mehrkosten werden zwar – bis auf die Entlohnungen zusätzlichen Personals – vom Land getragen, gleichwohl werde er am Montag dem Kreiskämmerer die – von ihm am Samstag noch nicht errechneten – Kosten nennen, die bei der nächsten Kreistagssitzung in einer Woche als Nachtrag in den Haushalt aufgenommen werden müssen, sagt Hauser.

45 Minuten – so lange wird ab Montag der Durchlauf pro geflüchteter Person in der neuen Aufnahmestelle dauern. Dann hat sie eine Unterkunft zugewiesen bekommen, besitzt sowohl eine Aufenthalts- als auch eine Arbeitsgenehmigung und erhält Asylbewerberleistungen. Dank vieler ehrenamtlicher Dolmetscher sei die Sprache dabei kein Problem, sagt Jan Hauser. Arnold Schuhmacher, Leiter des Gesundheitsamtes im Landratsamt, schaute am Samstag auch vorbei. Die Überlegungen, die Geflüchteten gleich bei ihrer Aufnahme auch noch zu impfen beziehungsweise einem Corona-Schnelltest zu unterziehen, habe man aufgrund eines zu hohen Aufwandes zwar ad acta gelegt, jedoch werde er so schnell als möglich und angesichts einer Impfquote von 35 Prozent mobile Impfteams direkt in die Unterkünfte schicken, sagt Schuhmacher.