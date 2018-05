Für die einen sind es „die Rechten“ im Gemeinderat von Villingen-Schwenningen, für die anderen sind es Einzelkämpfer, die deshalb auch keinen Fraktionsstatus genießen. Doch auch für den AfD-Mann Martin Rothweiler und den DLVH-Vertreter und NPD-Politiker Jürgen Schützinger steht die Oberbürgermeisterwahl des Oberzentrums bevor, auf die sie sich entsprechend vorbereiten.

Ein bekannter Doppelstädter mit Bezug zu Vereinen Schon früh, bereits im März, preschte Jürgen Schützinger nach vorne und erklärte seinen Verzicht. Stand er bei früheren Wahlen in der Regel selbst als Bewerber auf dem Wahlzettel, erklärte er dieses Mal aus Altersgründen: „Ich persönlich kandidiere nicht.“ Allerdings kündigte er die Kandidatur eines Bewerbers an, der seine Unterstützung erhalte. Der Mann lege allerdings Wert darauf, seine Kandidatur erst mit dem Start der Bewerbungsfrist am 7. Juli bekannt zu geben. Er sei aus Villingen-Schwenningen, sei recht bekannt und in mehreren Vereinen in entsprechenden Positionen engagiert. Schützinger kündigt für den Dienstag, 10. Juli, eine Presseerklärung zur OBWahl an.

Für die Alternative für Deutschland (AfD) hält unter anderen Martin Rothweiler die Augen offen. Allerdings gebe es bislang keine Zusage für eine Kandidatur „aus AfD-nahen Kreisen“, so Rothweiler. „Die bisherigen potentiellen Kandidaten haben sich in der Öffentlichkeit nur sehr bedeckt geäußert, deshalb ist meine Meinungsbildung dazu ebenso noch in einem Frühstadium“, erklärt er weiter.

Dass die CDU Jürgen Roth für eine mögliche Kandidatur ihre Unterstützung zusagte, wundert ihn indes nicht: „Der CDU-Kandidat Jürgen Roth wird von der CDU-Fraktion natürlich wegen seines Parteibuches gefördert.“ Er selbst halte allerdings die Leitung einer 3000-Seelen-Gemeinde wie Tuningen „nicht als ausreichendes Grundgerüst, um mit den Herausforderungen einer Kreisstadt und einem Oberzentrum wie Villingen-Schwenningen zukunftsweisend umgehen zu können.“ Er hoffe auf frischen Wind und darauf, „dass die beiden jüngeren Kandidaten, die bis jetzt die Fühler ausgestreckt haben, diese Impulse setzen und sich die nächsten Wochen auch etwas weniger verhalten zu ihren Visionen für Villingen äußern“.

Offen für Bewerber, „egal mit welchem Parteibuch“

Sollte die AfD doch noch einen Kandidaten ins Rennen schicken, bedürfe es des Meinungsbildes der Mitglieder aus Villingen im hiesigen Kreisverband. „Angesichts der Ergebnisse bei den letzten Bundestagswahlen und Landtagswahlen wäre es sicherlich nicht von Nachteil, wenn sich potentielle Bewerber, egal mit welchem Parteibuch, bei unseren Mitgliedern persönlich vorstellen„, sagt Rothweiler. (sbo)