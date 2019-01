Bis zur Länderspielpause Anfang Februar wollen sich die in der Deutschen Eishockey-Liga spielenden Wild Wings im Klaren sein, wenn sie für die kommende Saison noch halten möchten und wen nicht. Schon jetzt stehen aber einige Personalien fest.

Sicher ist, sofern die Spieler die Verträge einhalten, bei Will Acton war dies nicht der Fall, dass Dustin Strahlmeier in der kommenden Saison als Nummer eins den Schwenninger Kasten hüten wird. In der Verteidigung werden Dominik Bohac, Mirko Sacher und Talent Boaz Bassen auflaufen. Im Sturm spielen Kapitän Simon Danner, der junge Julian Kornelli und der Finne Markus Poukkula, der bislang als einziger Ausländer einen Kontrakt für die kommende Spielzeit am Neckarursprung besitzt.

Fest stehen aber auch schon einige Abgänge: Nationalstürmer Mirko Höfflin wechselt zum ERC Ingolstadt, Verteidiger Dominik Bittner zu den Grizzlys Wolfsburg. Der US-Amerikanische und kanadische Doppelbürger, Stürmer Philip McRae, erhält nach Informationen unserer Zeitung für die kommende Saison keinen Vertrag in Schwenningen mehr. Der 28-jährige, der vom finnischen Erstligisten Ässät Pori kam, enttäuschte sportlich. Ebenso wird der 23-jährige lettische Angreifer Rihards Bukarts, der mit viel Vorschusslorbeeren von den Eisbären Berlin kam, dann aber auch etwas hinter den Erwartungen zurückblieb, die Wild Wings verlassen. Ebenso verhält es sich mit dem finnischen Verteidiger Kalle Kaijomaa. Der 34-Jährige konnte verletzungsbedingt bislang lediglich 16 Partien bestreiten, ihm gelang dabei kein Torerfolg. Stürmer Wörle brachte es in 35 Spielen nur auf einen Treffer, in der vergangenen Saison hatte der inzwischen 34-Jährige noch sieben Tore für Schwenningen erzielt. Trainer Thompson ließ sowohl McRae, Wörle als auch Bukarts zeitweise als überzählige Akteure auf der Tribüne.

Marco Wölfl zu Heilbronn?

Die Zeichen auf Abschied stehen auch bei Ersatztorwart Marco Wölfl. Der 24-Jährige hat in dieser Saison bislang lediglich acht Spiele absolviert. Strahlmeier hatte vor seiner Vertragsverlängerung zur Bedingung gemacht, dass es keine 1a oder 1b in Schwenningen gibt, sonder er die uneingeschränkte Nummer eins ist. Will Wölfl, der diese Saison auch einige unglückliche Spiele machte, mehr Spielpraxis, muss er sich einen anderen Klub suchen. Wölfl wird mit dem DEL2-Klub Heilbronner Falken in Verbindung gebracht. Die Wild Wings werden wohl für ihn einen anderen jungen deutschen Torhüter verpflichten.

Die Zeichen auf Abschied stehen auch bei Verteidiger Kyle Sonnenburg. Laut Aussage des 32-Jährigen hat mit ihm bislang niemand von den Wild Wings gesprochen. Für einen deutschen Spieler, den die Schwäne halten wollen, wäre dies sehr ungewöhnlich, deshalb wird für Sonnenburg wohl nach zwei Spielzeiten am Neckarursprung Schluss sein. Auch mit Stürmer Ville Korhonen hat laut dessen Aussage bislang niemand von den Wild-Wings-Verantwortlichen bezüglich der kommenden Saison geredet. Zudem konnte der 31-jährige Finne verletzungsbedingt bislang lediglich 29 Spiele absolvieren, in denen er ordentlich scorte, 17 Punkte (acht Tore/neun Vorlagen). Als echter Führungsspieler kristallisierte sich Korhonen aber nicht heraus.

Der Italokanadier Stefano Giliati, der als „Top-Spieler“ spät verpflichtete Vili Sopanen und Marc El-Sayed haben dem Vernehmen nach auch keine guten Karten, in Schwenningen zu bleiben. Zumal die Wild-Wings-Verantwortlichen angedeutet haben, dass es einen gewissen Umbruch der Mannschaft für die kommende Saison geben muss.

Gute Karten besitzt aber offensichtlich Benedikt Brückner. Nach Aussage des 26-Jährigen haben die Wild Wings bereits für die kommende Saison mit ihm geredet. Brückner ist zuversichtlich, weiter in Schwenningen zu spielen und verspricht dafür, in den noch ausstehenden Partien Vollgas zu geben. Auch mit dem 25-jährigen Angreifer Marcel Kurth wollen die Schwäne dem Vernehmen nach verlängern. Kurth erzielte in der vergangenen Saison nur ein Tor, hat in dieser Runde aber schon fünfmal ins Schwarze getroffen.

Ziemlich weit oben auf der Liste der Spieler, mit denen die Wild Wings verlängern wollen, steht auch Anthony Rech. Der 26-jährige Franzose hat schon jetzt seine Torausbeute der vergangenen Saison, als er achtmal ins Schwarze traf, verdoppelt, ist mit 16 Treffern ganz klar der Toptorjäger der Wild Wings.

Offen scheint die Zukunft von Jussi Timonen. Hier warten die Wild Wings wohl ab, ob der 35-jährige finnische Verteidiger, der am kommenden Wochenende wieder spielen soll, nach seiner Verletzung wieder in die Spur findet. Auch was mit Stürmer-Eigengewächs Kai Herpich und dem ungarischen Nationalstürmer Istvan Bartalis passiert, ist noch nicht entschieden. Ebenfalls offen ist die Zukunft von Stürmer Andrée Hult. Der Schwede könnte durch die Heirat mit einer Deutschen den deutschen Pass erhalten, was ihn dann auch für die DEL-Konkurrenz sehr interessant machen würde.

Interesse an Daniel Pfaffengut

Größtes Interesse haben die Wild Wings an der Verpflichtung von Daniel Pfaffengut vom Kooperationspartner Towerstars Ravensburg. Der 22-jährige Stürmer hat bereits in dieser Saison zwei Spiele für Schwenningen bestritten, blieb dabei aber ohne Torerfolg.

Der vorläufige Kader der Wild Wings für die Saison 2019/20

Tor: Dustin Strahlmeier.

Abwehr: Dominik Bohac, Mirko Sacher, Boaz Bassen.

Sturm: Simon Danner, Julian Kornelli Markus Poukkula.

Abgänge: Dominik Bittner (Grizzlys Wolfsburg), Mirko Höfflin (ERC Ingolstadt), Philip McRae, Rihards Bukarts, Kalle Kaijomaa, Tobias Wörle (alle Ziel unbekannt). wit