Nach der groß angelegten Drogenrazzia in Villingen-Schwenningen sind die Hintergründe der Aktion nun klar. Die Zollfahndung konnte eine Rauschgiftbande zerschlagen. Sechs Personen befinden sich in Untersuchungshaft.

Der Zugriff sorgte für großes Aufsehen im Stadtgebiet. Allein in Villingen und Schwenningen wurden fünf Objekte – in der Warenburgstraße, Bertholdstraße, Schösslegasse, Dauchinger Straße und Zimmerstraße – von zahlreichen Beamten der Zollfahndung und der Landes- sowie Bundespolizei. Zudem gab es, nach Observationen vom Gebäude der Sparkasse aus, einen Zugriff in der Paradiesgasse, bei dem drei Personen festgenommen wurden.

Wie das Zollfahndungsamt in Stuttgart in einer Pressemitteilung mitteilt, wurden darüber hinaus im Landkreis Calw sowie in Rheinland-Pfalz Wohnungen durchsucht. Insgesamt sind ersten Angaben zufolge 13 Objekte ins Visier der Ermittler geraten. Bei der Durchsuchungsaktion stellten die Beamten eigenen Angaben zufolge Rauschgift sicher, jedoch offenbar nur geringe Mengen. Insgesamt seien bei der groß angelegten Aktion des Zolls sieben Personen festgenommen.

Sie stehen laut Mitteilung im Verdacht, mit Rauschgift im Kilogrammbereich seit mehreren Monaten illegale Geschäfte betrieben zu haben. Um welche Drogen es sich handelt, wollte Pressesprecherin Alexandra Groenewald jedoch nicht mitteilen. „Wir möchten damit nicht die weiteren Ermittlungen gefährden“, so Groenewald.

Sechs Personen in Haft

Die Drogen sollen nach Angaben der Zollfahndung zuvor aus dem europäischen Ausland nach Deutschland geschmuggelt und in Baden-Württemberg sowie Rheinland-Pfalz weiter verkauft worden sein. „Die Tatverdächtigen stammen überwiegend aus dem arabischen Raum“, berichtet Groenewald. Gegen sechs der insgesamt sieben vorläufig festgenommenen mutmaßlichen Rauschgifthändler erließ das Amtsgericht Villingen-Schwenningen Haftbefehl.

Die Ermittlungen, die das Zollfahndungsamt Stuttgart seit dem Frühjahr 2018 im Auftrag der Staatsanwaltschaft Konstanz führt, dauern an. Weitere Hintergründe können laut der Pressesprecherin aus ermittlungstaktischen Gründen zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt gegeben werden.