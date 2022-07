Raubüberfall auf Netto – Täter mit Hubschrauber verfolgt

In Villingendorf kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall. Die Nachricht verbreitete sich auch in den sozialen Medien. Dort wurde unter anderem gewarnt, Türen und Fenster zu schließen, weil der Täter noch flüchtig sei. Ein Hubschrauber kreiste unablässig am Himmel.

Das Polizeipräsidium Konstanz bestätigte, dass es am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr einen Raubüberfall auf den "Netto"-Discounter in der Neckarstraße gab und dass ein Polizeihubschrauber nach dem flüchtigen Täter gesucht hat.

Bislang ist nur bekannt, dass es sich um einen jüngeren Mann handeln soll. Der Polizeisprecher des Polizeipräsidium Konstanz bestätigte nun, dass der Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden konnte.

Filialleiter immer noch geschockt

Nach dem Überfall erinnert auf den ersten Blick im Netto nichts daran, was gerade passiert ist. Filialleiter David Preuß steht der Schreck aber noch ins Gesicht geschrieben. Er habe gerade am Obstregal gestanden, als ein Mann, schätzungsweise zwischen 30 und 40 Jahren, eine Pistole auf die Kassiererin richtete und in die Kasse griff.

Sofort sei er ihm gefolgt. Er habe gar nicht darüber nachgedacht, sei nur deinem Instinkt gefolgt, sagt Preuß. Da habe der Mann begonnen, loszurennen. Die Kripo sicherte die Spuren. Die Kassiererin, die bedroht wurde, sei vom Rettungsdienst betreut worden. Später war zu sehen wie die Polizei ein Maisfeld gegenüber des Herrenzimmerner Sportplatz umstellt hatte.

