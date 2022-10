Rassistischer Name? Wirtschaft in Niedereschach pflegt lange Tradition

Nach einiger Zeit der Schließung aufgrund eines Insolvenzverfahrens hat Niedereschachs berühmtester Gasthof unter neuer Leitung seine Pforten wieder geöffnet. Da bleibt die Frage offen: Woher stammt eigentlich der Name des urigen Landgasthofs "Zum Mohren" in Niedereschach? Eine Wirtschaft mit langer Tradition ist der Landgasthof Zum Mohren in Fischbach. Gastlichkeit gehört dort zur Familientradition. Nachdem der "Mohren" im November 2019 wegen Insolvenz schließen musste, will Gloria Girimont, die den "Mohren" nun zusammen mit ihrem Mann Orlando Girimonti und ihrer Schwiegermutter Lucrezia Biofora gepachtet hat, diese Tradition fortführen.

Die Wiedereröffnung des "Mohren" unter neuer Leitung sollte wohl großes Interesse bei den Menschen in der ganzen Region wecken. Dieses Interesse würde nicht von ungefähr kommen; Viele Familien kamen schon in vierter oder fünfter Generation in den "Mohren", der in den letzten Jahrzehnten insbesondere für frisch verarbeitete Schwarzwälder Forellen oder auch seine aus Hausmacher-Schlachtplatten bekannt geworden war. Zu den Gästen im Mohren gehörte stets viel politische Prominenz, darunter auch die früheren Baden-Württembergischen Ministerpräsidenten Lothar Späth und Erwin Teufel.

Neben dem Sinkinger Taubenmarkt entwickelte sich der Mohren so zu einem der besten Werbeträger für Fischbach und war quasi eine Institution. Umso größer war der Schock, als der Mohren 2019 im Gefolge eines Insolvenzverfahrens geschlossen wurde.

Um den Mohren für Fischbach zu erhalten, haben Thomas und Werner Petrolli die Gastwirtschaft gekauft und vieles renoviert, mit dem Ziel diese wieder zu verpachten – die Pandemie machte da aber einen Strich durch die Rechnung.

Durch kaufmännisches Geschick und viel Engagement machten sie jedoch das Beste aus der Situation. So wurden die Gästezimmer und Wohnungen im Obergeschoss an die Gemeinde verpachtet, die dort geflüchtete Menschen untergebracht hat. Und zum anderen wurde die Gastwirtschaft nebst Mohrensaal zu besonderen Anlässen immer wieder geöffnet, wobei die Familie Petrolli die Bewirtung selber organisierte und übernahm.

Die Herkunft des Namens "Zum Mohren", der aktuell bekanntlich nicht unumstritten ist, den manche als rassistisch ansehen und deshalb ablehnen, kann nicht eindeutig belegt werden. Eine andere, gleichnamige Gaststätte in Hechingen etwa, änderte im August ihren Namen.

Forschungen sollen jedoch ergeben haben, dass es Unterkünfte mit diesem Namen fast nur entlang der alten Römerstraße Via Claudia Augusta gab und gibt. Fürsten und ihre dunkelhäutigen Bediensteten sowie allerlei Pilger reisten häufig über diese wichtige Handelsstraße, die Süddeutschland und Italien verband, und kehrten in sogenannten Hospizen ein. Man vermutet, dass der Name "Zum Mohren" von diesen Gästen stammt.

Als in Fischbach 1994 das 900-jährige Bestehen der Gemeinde gefeiert wurde erforschte Friedrich Herbst die Geschichte der Gastronomie in Fischbach. Mit Blick auf den "Mohren" fand er heraus, dass das Gasthaus ursprünglich westlich des jetzigen Standortes, also dort wo sich Glasbach und Eschbach (Hinterbach) bei der heutigen Pfarrwiese vereinen, stand. Die von der Großherzoglich Badischen Regierung eingeführte Registrierung der Schankerlaubnis konnte Herbst den "Mohren"betreffend bis ins Jahr 1844 zurückverfolgen.

Wahrscheinlich jedoch schon vor 1844 war Alois Schaaf der erste namentlich bekannte Mohrenwirt. Ihm folgen Christian Wernet (1852), Jakob Stammler (1855), Hieronimus Hall (1860), Roman Liebermann (1874), Jakob Stammler (1878), Martin Schatz (1879), Johann Georg Müller (1882) und Martin Müller (1893). Der Metzger Josef Weißer und die ledige Karoline Müller, die kurz darauf auch den Bund fürs Leben schlossen, erwarben am 5. April 1913 je zur Hälfte das Haus Nummer 85 mit "Realwirtschaftsgerechtigkeit" von Martin Müller.

1918 überschattete der Tod von Josef Weißer, der in Frankreich mit nur 32 Jahren gefallen ist, das Eheglück. Die Witwe führte bis zu ihrem Tod 1954 die Wirtschaft weiter. 1956 übernahm Albert Weißer den Mohren. Er hat diesen stetig erweitert, den Mohrensaal angebaut und auch die Kapazität der Übernachtungsmöglichkeiten und Gästezimmer erhöht. Nach dem Tod von Albert Weißer im Jahr 1990 wurde das Gasthaus unter der Regie seiner Witwe Hedwig Weißer weitergeführt. 1993 übernahm Berthold Weißer bis zur Schließung 2019 den "Mohren".

Und nun möchte die Familie Girimonti der wechselvollen Geschichte dieser Traditionsgaststätte ein weiteres, möglichst erfolgreiches Kapitel hinzufügen.