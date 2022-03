Ralph Ebel organisiert sein drittes Benefizkonzert

Ralph Eble organisiert sein drittes Benefizkonzert, dieses mal nicht auf der Freilichtbühne in Unterkirnach, sondern im Klosterhof in Villingen. Am 26. November ist es soweit, es darf wieder ein Punk-Konzert sein, wenn auch mit einigen kleinen Varianten. Der Erlös kommt wieder dem Förderverein der Roggenbachschule zugute. Das Konzert nennt sich auch wieder „Schlossbergfestival“, auch wenn es nicht auf dem Unterkirnacher Schlossberg steigen wird.

„Das war schon sehr, sehr viel Arbeit“, räumt Eble ein, auch wenn die gesamte Familie mit ihm Boot war. Die Vorarbeit und die Umsetzung seien enorm anstrengend gewesen, betont er. Aber die Hände in den Schoss legen wird er jetzt auch nicht können, auch wenn im Klosterhof schon mal die Technik und die Bühne bereit stehen, zu tun gebe es immer noch genug, so Eble.

Das Konzert sei dieses mal ein „Punk + OI“ Konzert, der Headliner ist die Band „Knochenfabrik“. Die gebe es schon seit 20 Jahren, sozusagen Alt-Punker, trotzdem voller Power: „Drei Musiker, Gitarre, Bass und Schlagzeug“, die haben es drauf, freut er sich. Die Namen der Band haben es in sich: „Rotz & Wasser“ heißt eine weitere Band, die sechs Musiker kommen aus Hamburg. Die Band „Erection“ sei eine sehr feministische Power-Punk-Band, dann kommen noch die „Herbärds, eine OI-Band aus Stuttgart. Sie spielt seit 1982, stimmgewaltig sind sie auch. Ebenfalls aus Stuttgart komme die Band „Gaffa“, erprobter Punk, die selbst Festivals organisiert.

„DIVA“, das sind die „verwesenden Altlasten“, Fans von Martin Rütter. „Waggl Kontakt“ aus Stuttgart ist eine junge neue Band. Eine Band fehle noch, so Eble, dass die keinen normalen Namen haben wird, ist jetzt schon klar.

Catering im Klosterhof

Das Catering im Klosterhof stemme er selbst. Auf die Frage, was denn „OI Punk“ sei, antwortet Eble: „Es war der Punk der 1970er-Jahre und war ein Protest gegen die als aufgeblasen empfundene Rock- und Pop-Superstarkultur“. Und warum legt er sich zum dritten Mal mit viel Arbeit ins Zeug? „Weil ich Lust dazu habe“, lautet die Antwort.

Der Vorverkauf hat schon begonnen, da der frühe Vogel bekanntlich den Wurm fängt, kommen alle, die bis zum 31. März Karten gekauft haben, mit 24 Euro gut davon, ab dem 1. April kosten die Karten 27 Euro, so Eble.