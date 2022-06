Raffiniertes Schmuggelversteck

Zöllner des Hauptzollamts Singen haben am vor Kurzem bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Bundesstraße 27, Höhe Blumberg, 12 Kilogramm Marihuana und 5 Kilogramm Cannabispaste aufgefunden. Das teilte der Zoll nun mit. Die Drogen waren in einem speziell hergerichteten Hohlraum in einem Bretterstapel versteckt.

Auf Befragen gab der 24-jährige Mann aus den Niederlanden gegenüber den Zöllnern an, dass er gerade aus der Schweiz eingereist sei und keine anmeldepflichtigen Waren oder Betäubungsmittel mit sich führen würde. In der Schweiz habe er lediglich seine kranke Oma besucht. Bei der anschließenden Kontrolle des Kastenwagens konnten die Zöllner auf der Ladefläche einen Stapel mit Holzbrettern und Dämmmaterial feststellen. Als die Zöllner die oberste Bretterreihe des Stapels entfernten, entdeckten sie ein speziell hergerichtetes Versteck mit einem Hohlraum. Dort befanden sich die Drogen.

Der 24-Jährige gab daraufhin an, dass er das Material bereits aus den Niederlanden mitgebracht habe. Wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde gegen den 24-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz erging gegen ihn Haftbefehl.