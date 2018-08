Radspitz kommt zur ersten Pro-Bier-Messe nach Schwenningen

Die erste Pro-Bier-Messe findet vom 12. bis 14.Oktober in den Messehallen in VS-Schwenningen statt. Die Messe bietet alles was das Biertrinkerherz höher schlagen lässt, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Diverse Brauereien aus nah und fern präsentieren ihre Unternehmen und die dazugehörige Biervielfalt. Veranstalter ist „Stea Events & Entertainment“ aus Villingen-Schwenningen. Geschäftsführer Michael Stegmann freut sich einen bunten Mix von Kleinstbrauerei über Großbrauerei bis hin zu den sogenannten Exoten aus Deutschland und dem Ausland auf der Biermesse begrüßen zu dürfen.

Biersommeliers laden zu speziellen Biertastings bei denen erklärt wird, wie sich die diversen Biersorten sich unterscheiden, wie sie gebraut werden, was alles in einem Bier drin ist. Aus welchem Glas schmeckt welches Bier am besten? All diese Fragen und noch viel mehr werden beantwortet und erläutert.

Neben vielen Brauereien sind aber auch etliche andere Aussteller vor Ort, wie zum Beispiel Hersteller von Heimbrauanlagen oder Zapfanlagen für die eigene Küche. Stegmann: „Natürlich wird es nicht nur Bier auf der Pro-Bier-Messe geben. Es warten die Besucher auch kulinarische Leckerbissen, eine (Bier-) Cocktailbar und vieles mehr.“

Abgerundet wird die dreitägige Veranstaltung neben diversen Vorführungen auf der Showbühne. Am Freitagabend, 12. Oktober, hat die Messe bis 22 Uhr geöffnet. Hier wird ab etwa 18 Uhr DJ Tobi Bonito in gemütlicher Atmosphäre mit seiner „musikalischen Reise durch die Bierwelt“ für die nötige Atmosphäre sorgen.

Am Samstag, 13. Oktober, ist die Messe bis 19 Uhr geöffnet. Ab 20 Uhr findet dann in der Messehalle-A die Abendveranstaltung zur Pro-Bier-Messe statt.

VErpflichtet wurde die Partyband Radspitz. Diese sind keine unbekannten in VS und starten momentan nochmals richtig durch und sorgen nicht nur durch ihren aktuellen offiziellen WM-Song der isländischen Nationalmannschaft für ausverkaufte Hallen. Tickets für das Live-Konzert können ab sofort unter www.pro-bier-messe.de bestellt werden oder in einer der VVK-Stellen im Schwarzwald-Baar-Kreis erworben werden.

Neben den normalen Eintrittskarten wird es zusätzlich stark begrenzte VIP-Tickets geben, bei denen div. Sonderleistungen mit beinhaltet sind. VIP Tickets sind nur online oder bei der Autolackiererei Johann Sabo GmbH in Schwenningen, bzw. bei den SK2-Frisören im Schwarzwald-Baar Klinikum zu erwerben.