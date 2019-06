Egal ob alleine oder im Team: Sechs Stunden lang sollen rund um den Breitbrunnen mit dem Mountainbike Runden für den guten Zweck gedreht werden.

Am Sonntag, den 7. Juli, ist es so weit. Bereits zum vierten Mal lädt der Ski-Club Villingen zu dem besonderen Rennen im städtischen Forst rund um das Gasthaus Breitbrunnen ein. Von 9 bis 15 Uhr haben die Teilnehmer die Möglichkeit, den acht Kilometer langen Rundkurs (bei 140 Höhenmetern) so oft wie möglich zu bewältigen. „Das kann man sowohl alleine machen oder aber in Zweier- oder Dreierteams machen“, berichtet Thomas Huber, Chef-Organisator des Rennens. Der Ski-Club ist stolz darauf, dass das Rennen, welches in dieser Form in der Region einmalig ist, wieder stattfinden kann. Zumal das Rennen erneut einem wohltätigen Zweck dient. So spendet der Ski-Club für jede gefahrene Runde 50 Cent an das Kinder- und Jugendhospiz Sternschnuppe in Schwenningen. Auch deshalb hoffen die Organisatoren, dass die Zahl vom vergangenen Jahr (220 Mountainbiker) übertroffen wird.

Zuversichtlich ist man vor allem, weil mit dem Rennen die breite Masse angesprochen werde. Huber: „Hier können nicht nur Profis teilnehmen, der Kurs ist nicht allzu schwierig.“ Preise gibt es derweil in der Gruppenwertung. Hierbei werden alle gefahrenen Runden von Teams und Einzelfahrern einer Gruppe zusammengezählt – wer die meisten vorweisen kann, gewinnt. Mit im Boot ist das Forstamt, dessen Azubis unter anderem für die Streckenvorbereitungen auf den Wald- und Wiesenwegen sowie den Singletrails zuständig sind. „Insgesamt haben wir in unserem Forst wenig Probleme mit Radlern, weshalb wir die Veranstaltung gerne ermöglichen“, berichtet Forstamtsleiter Tobias Kühn. Das Areal beim Salvest sei aufgrund der dortigen Höhendifferenzen geeignet. Alles in allem sei diese Veranstaltung ein Gewinn für alle. Jochen Menath, Vorstand beim Ski-Club, bekräftigt deshalb: „Ohne das Forstamt würde es nicht gehen.“