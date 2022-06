Prozess wegen Raubes: So geht es nachts in Neckarpark zu

Immer wieder gerät der eigentlich idyllische Neckarpark durch abendliche Eskapaden in den Fokus – in der Stadt gilt er deshalb als einer der Brennpunkte. Warum der Ruf so schlecht ist, zeigt auch ein Prozess gegen einen 31-Jährigen, der am Amtsgericht in Villingen stattfand.

Mobiltelefon und Geldbeutel abgenommen

Dem Tunesier wurde vorgeworfen, an einem Raub beteiligt gewesen zu sein. Im Juli vergangenen Jahres waren einem damals 39-Jährigen von mehreren Personen das Mobiltelefon und der Geldbeutel abgenommen worden – laut Anklage habe man das Opfer am Arm gepackt, auf den Rücken gedreht und dann ausgeraubt.

Der Mann konnte sich nach Angaben der Staatsanwältin losreißen und den Geldbeutel wieder schnappen, allerdings fehlten 100 Euro – und eben das Handy. Die Folge seien darüber hinaus Hämatome an seinem Arm gewesen. Im Polizeirevier war man einem der mutmaßlichen Täter – dem 31-jährigen Tunesier – schnell auf die Spur gekommen. Das Opfer habe ihn auf einem ihm vorgelegten Bild erkann. Die Folge war eine Festnahme, denn der Mann war nur zur Bewährung auf freiem Fuß.

Zunächst bestreitet er die Tat

So saß der Angeklagte, dessen Asylantrag abgelehnt worden war, nun mit Fußfesseln im Amtsgericht und musste sich wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Von Reue war zunächst keine Spur – über seinen Verteidiger ließ er verkünden: Im Park sei er gewesen, an der Sache aber nicht beteiligt. Viel mehr seien wohl arabischstämmige Männer, die mit 15 Leuten einen Geburtstag gefeiert hatten, in die Sache involviert gewesen.

Und das Opfer? Das wirkte im Zeugenstand mehr als unsicher. Mit einem Kumpel sei er dort gewesen, wollte ein paar Bierchen trinken. Der Täter sei ihm bekannt vorgekommen: "Die sind da öfter im Park und verkaufen Drogen!" Dass er damit nicht ganz falsch liegen dürfte, machte ein Blick in die Akte des 31-Jährigen deutlich: Er war wegen des Handels mit Rauschgift bereits verurteilt worden – zu eben jener Haftstrafe auf Bewährung, die ihn nun ins Gefängnis brachte.

Erinnerungen sind vernebelt

Am Tatablauf hielt das Opfer fest, die Erinnerungen an jenen Abend schienen jedoch benebelt. Unterschwellig war dabei der Vorwurf durchgesickert, dass auch der heute 40-Jährige eventuell auch mal "geschäftlich" in Kontakt mit dem späteren Tätern getreten war. Das suggerierte zumindest der Verteidiger des Angeklagten. Die karge Aussage des Opfers auf die Frage, warum er denn erst am nächsten Tag zur Polizei gegangen war und ob er etwas konsumiert habe, machte deutlich: Auf der falschen Spur war er wohl nicht.

Nichtsdestotrotz: Der schwere Vorwurf an den 31-Jährigen blieb hängen. Und der Verteidiger kam bald gemeinsam mit seinem Mandanten zu dem Schluss: Ein Geständnis war wohl taktisch gesehen der richtige Weg, die Vorwürfe wurden deshalb "vollumfänglich" eingeräumt.

Ein Jahr – und zwar ohne BewährungDas Geständnis und der geringe Wert der Beute sorgten schließlich für Milde. Staatsanwaltschaft und Verteidigung waren sich einig: Für die Tat ist eine einjährige Haftstrafe angemessen – und zwar nicht mehr auf Bewährung. So sah es auch Richter Christian Bäumler. Und er machte ebenso deutlich: "Wir sind damit einverstanden, dass er abgeschoben wird."