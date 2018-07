Gute Nachrichten gab es in der Verbandsversammlung des Zweckverbands Keckquellen (ZVK) in Deißlingen zu verkünden. Denn: Der Wasserpreis sinkt.

Der Kubikmeter Wasser kostet als Abgabepreis an die drei Abnehmergemeinden Deißlingen, Zweckverband Baarwasserversorgung Trossingen und Villingen-Schwenningen im Durchschnitt 28,70 Cent und bleibt damit unter dem geplanten durchschnittlichen Ansatz von 34,89 Cent pro Kubikmeter (minus 17,7 Prozent) und auch wiederum unter dem Vorjahrespreis von 29,15 Cent pro Kubikmeter.

Die Senkung des Wasserpreises lässt sich im Wesentlichen auf die gestiegene Fördermenge zurückführen, erklärte ZVK-Geschäftsführer Ulrich Köngeter in der Sitzung im Deißlinger Rathaus. So wurde im Wasserwerk Keckquellen die Fördermenge stark gesteigert, 156 Kubikmeter Wasser mehr wurden gefördert und in den drei Verbandsgemeinden verteilt. 2017 wurden 979,2 Kubikmeter Wasser gefördert, im Jahr 2016 822,8 Kubikmeter. „Damit war 2017 das absatzstärkste Jahr seit zehn Jahren“, verkündete Köngeter. Der Geschäftsführer erläuterte: „Alle Verbandsmitglieder bleiben deutlich unter dem geplanten Wasserpreis.“ Besonders markant falle dies für Deißlingen auf. Dort sinkt der Preis vom geplanten Wert von 37,60 Cent pro Kubikmeter auf 30,04 Cent pro Kubikmeter (minus 20,1 Prozent).

In Villingen-Schwenningen hat sich der geplante Kubikmeterpreis um 18,6 Prozent – von 34,57 Cent auf tatsächliche 28,14 Cent gesenkt. In Trossingen wurde der Planwert 34,9 Cent pro Kubikmeter um 15,4 Prozent unterschritten und liegt nun bei 29,53 Cent pro Kubikmeter. Bei den Abgabepreisen handle es sich um den Preis ins Wassernetz der jeweiligen Gemeinde, hinzu kommen noch die Verteilungskosten im jeweiligen Netz, informierte Köngeter.

Insgesamt waren die Mitglieder der ZVK-Verbandsversammlung voll des Lobes. Der Verbandsvorsitzende und Deißlinger Bürgermeister Ralf Ulbrich sagte freudig, das Jahr 2017 sei „ein Jahr ohne schlechte Nachrichten“, von dem es „Erfreuliches zu vermelden“ gebe. ZVK-Geschäftsführer Ulrich Köngeter unterfütterte diese Aussagen mit weiteren Zahlen und tiefergehenden Informationen. „2017 war ein Jahr, in dem wir die volle Leistung erbracht haben, es weder zu Zwischenfällen, noch zu Schäden gekommen ist.“

Aufgrund der hohen Fördermenge belaufen sich die betrieblichen Aufwendungen für 2017 auf 378 400 Euro (2016: 320 300 Euro) und sind somit um 18,1 Prozent gestiegen. In diesem Zuge nannte Ulrich Köngeter die durch die erhöhte Pumpen-Laufzeit gestiegenen Stromkosten. Jedoch, so betonte der ZVK-Geschäftsführer, könne man die höheren Fixkosten durch die sehr hohe Fördermenge ausgleichen, was den Preis günstiger gestalte.

Rückläufig ist im dritten Jahr in Folge der Unterhalt der technischen Anlagen (von 31 600 Euro im Jahr 2016 auf 28 700 Euro im Jahr 2017. Das im Wirtschaftsplan von 2016 aufgeführte Investitionsprojekt „Sicherung des Hangs an der Abbruchkante zum Neckar“ wurde im nun verabschiedeten Geschäftsjahr 2017 fertiggestellt.

Verbandsmitglied Karin Schmeh aus Deißlingen) entlastete mit großem Dank zunächst den Geschäftsführer Ulrich Köngeter und im Anschluss den Verbandsvorsitzenden Ralf Ulbrich. Die Versammlung stimmte einstimmig zu. Köngeter schloss die Verbandsversammlung mit den Worten: „Wir hoffen mit dem Jahr 2018 an das Jahr 2017 anknüpfen zu können.“

Die Betriebsführung des Zweckverbands Keckquellen (ZVK) obliegt der Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH (SVS). Der ZVK beschäftigt somit kein eigenes Personal. In der Verbandsversammlung vertreten sind neben Geschäftsführung und Verbandsvorsitzendem ein Mitglied des Zweckverbands Baarwasserversorgung Trossingen, die Stadt Deißlingen sowie die Stadt Villingen-Schwenningen. Der Zweckverband arbeitet mit Eigenkapital und strebt wie in der Satzung festgeschrieben keinen Gewinn an.