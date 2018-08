Polizeieinsatz: „Reichsbürger“ behindern Zwangsräumung

Bei einer Zwangsräumung durch einen Gerichtsvollzieher ist es am Freitagvormittag zu einem Polizeieinsatz an einem Wohnhaus in Niedereschach gekommen. Die Polizei musste mehrere Personen, die den sogenannten "Reichsbürgern" zugeordnet werden können, vorübergehend in Gewahrsam nehmen, um ihre Identitäten festzustellen.

Es gab schon vorher Ärger

Bereits im Vorfeld hatten mehrere Gesinnungsgenossen des bisherigen Hausbesitzers für Störungen gesorgt. Deshalb hatte der mit der Zwangsräumung beauftragte Gerichtsvollzieher die Polizei um Unterstützung gebeten. Tatsächlich befanden sich beim Eintreffen am Wohnhaus neben dem Adressaten der Räumung rund 20 Anhänger dieses Personenkreises im Haus. Offensichtlich wollten sie die Zwangsräumung stören, teilt die Polizei mit.

"Reichsbürger" wollten Personalien nicht preisgeben

Nachdem weitere Streifen hinzugezogen wurden, übernahm der Leiter des Polizeireviers Villingen die Verhandlung mit dem Betroffenen vor Ort und konnte diesen schließlich dazu bewegen, das Gebäude doch zu räumen.

Die Beamten wollten wegen möglicher Strafverfahren bezüglich der beabsichtigten Störung die Identität der übrigen anwesenden Personen feststellen. Dabei kam es zu Auseinandersetzungen Einzelner mit den Beamten.

Pfefferspray eingesetzt

Nachdem die aus verschiedenen, auch entfernten Landkreisen stammenden Personen ihre Personalien trotz entsprechender Aufforderung nicht angaben und diese zum Auffinden von Ausweispapieren durchsucht werden sollten, kam es zu Widerstandshandlungen und Beleidigungen gegen die Beamten. Letztlich musste die Polizei gegen eine Person Pfefferspray einsetzen.

Bei der Auseinandersetzung wurden drei Polizeibeamte und einer der "Reichsbürger" leicht verletzt. In der Folge wurden mehrere Personen vorübergehend in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen zu der Auseinandersetzung und den gegenüber den Beamten geleisteten Widerstandshandlungen sowie Beleidigungen dauern an. Die Zwangsräumung an sich wurde letztlich durchgesetzt.