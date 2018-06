Mindestens drei männliche Täter sind laut Polizei am Montag um 2.45 Uhr an einem Einbruch in ein Friseurgeschäft in der Holzstraße in VS-Schwenningen beteiligt gewesen. Ein Zeuge hatte einen Einbrecher in dem Friseurgeschäft wahrgenommen. Zwei weitere Männer standen vor dem Geschäft Schmiere. Als nach wenigen Minuten die Polizei mit mehreren Einsatzfahrzeugen am Tatort eintraf, waren die Täter bereits geflüchtet, wie die Polizei informiert. Die dunkel gekleideten Personen waren in Richtung Arndtstraße davongerannt. Obwohl die Beamten zu Fuß die Verfolgung aufnahmen und die Gegend abriegelten, wurden die Täter nicht mehr entdeckt. Die Einbrecher hatten an dem Friseurgeschäft mit einem Pflasterstein eine Scheibe eingeworfen. Durch die Öffnung stieg ein Täter in das Geschäft ein und entwendete einen Schlüsselbund sowie 20 Euro Bargeld. In einem Plastiksack hatte der Einbrecher Pflege- und Kosmetikartikel sowie einen Fön zum Abtransport bereitgestellt.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwenningen unter Telefon 07720 / 85 000 entgegen. (pz)