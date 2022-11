Polizei und NS-Diktatur

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Frühjahr 1933 wurde auch die badische Polizei gleichgeschaltet. Anhänger der NS-Bewegung in der Polizei nutzen die Chance für einen beruflichen Aufstieg. Gegner wurden in der Regel ausgetauscht, degradiert oder pensioniert, berichtet der Verein für Geschichte und Naturgeschichte der Baar in seiner Ankündigung des Vortrags von Eberhard Stegerer aus Freiburg. Er untersuchte die Biografien aller 28 sich häufig abwechselnden Leiter der zwei Polizeipräsidien und vier -Direktionen in Baden für die Zeit zwischen 1933 und 1945. Ergebnis: in der polizeilichen Führungselite sowohl 1933 als auch 1945 hat es aus politischen Gründen einen personellen Umbruch gegeben und beim jeweiligen Regierungswechsel wurden die polizeilichen Führungsakteure ausgetauscht. In der überwiegenden Mehrheit kamen die 1933 von Dienst suspendierten polizeilichen Amtsinhaber aber bis Kriegsende in anderen Behörden der badischen inneren Verwaltung wieder unter, vielfach ohne finanzielle Einbußen. Über weitere Erkenntnisse berochtet Eberhard Stegerer am Mittwoch, 9. November, im Hotel Grüner Baum in Allmendshofen. Beginn ist um 19 Uhr.