Polizei sucht vermissten Dirk B. aus Villingen

Die Polizei in Villingen sucht den 61-jährigen Dirk B. aus Villingen. Er wurde zuletzt am 23. Dezember gegen 20.30 Uhr beim Verlassen der Gaststätte „Ott“ in der Villinger Innenstadt gesehen.

Entgegen sonstiger Gewohnheiten ist der Vermisste Polizeiangaben zufolge nicht mehr an seine Wohnanschrift zurückgekehrt, weshalb er von seiner Familie als vermisst gemeldet wurde. Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen blieben ergebnislos. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass ihm etwas zugestoßen ist oder er sich in einer hilflosen Lage befindet, ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

Das ist Personenbeschreibung

Dirk B. ist 61 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß, schlank, hat kurze gräuliche Haare und ist bekleidet mit einer blauen Jeans, einem olivegrünen Parka, braunen Schuhen und einem blauen Sweatshirt mit Streifen.

Personen, die den Vermissten gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Villingen unter der Telefonnummer 07721/6010 in Verbindung zu setzen.

Ein Bild des Vermissten gibt es hier.