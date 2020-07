Der Polizei ist ein großer Schlag gegen das Drogenmilieu gelungen. Am Mittwoch kam es in den frühen Morgenstunden zur Durchsuchung mehrerer Wohnungen. Das Polizeipräsidium und die Staatsanwaltschaft Konstanz gaben am Donnerstag nun weitere Informationen zu dem Großeinsatz bekannt.

So heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung: „Rund 150 Polizeibeamte durchsuchten am Mittwoch in der Zeit von 6 Uhr bis 10 Uhr auf Grundlage richterlicher Durchsuchungsbeschlüsse, die die Staatsanwaltschaft Konstanz erwirkt hatte, 16 Wohnungen in Villingen, Schwenningen, Bad Dürrheim und Donaueschingen nach Betäubungsmitteln.“ Unter anderem wurde ein junger Mann im Wohngebiet Schilterhäusle in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus festgenommen und von den Einsatzkräften in Handschellen abgeführt. Die Polizei bilanziert die Einsätze laut Presseerklärung so: „Hierbei konnten mehrere hundert Gramm Marihuana und weitere pulverartige Substanzen, deren chemische Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist, 25 Marihuana-Pflanzen sowie diverse Schreckschusswaffen und mehrere tausend Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung aufgefunden und beschlagnahmt werden.“ Ebenso seien mehrere Datenträger beschlagnahmt worden, die nun ausgewertet würden. Die Ermittlungen dauern laut Polizeimitteilung an.

Die große Anzahl an Einsatzkräften erläutert Sandra Kratzer, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz, so: „Es waren 16 Objekte zu durchsuchen. Bei Ermittlungen in der Rauschgiftmittel-Szene müssen die Wohnungen natürlich zeitgleich durchsucht werden.“ Würde dies nach einander erfolgen, so hätten die Bewohner und Verdächtigen natürlich die Möglichkeit, sich gegenseitig zu waren. „Deshalb müssten so viele Beamte zeitgleich eingesetzt werden.“