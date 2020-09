Weiterhin ist von einer dynamischen und ernst zu nehmenden Gefahr für die gesundheitliche Situation der Bevölkerung auszugehen, teilt das Polizeipräsidium in Bezug auf das Coronavirus mit. Insbesondere dort, wo regelmäßig größere Menschenmengen entstehen, erscheinen die Infektionsgefahren besonders hoch. In besonderem Maße trifft dies auf den öffentlichen Personenverkehr zu.

In der aktuell gültigen Fassung der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg wird das Tragen einer nicht-medizinischen Alltagsmaske oder einer vergleichbaren Mund-Nasen-Bedeckung bei der Nutzung des öffentlichen und des touristischen Personenverkehrs in Eisenbahnen, Bussen, Taxen, Fähren und Fahrgastschiffen sowie an Bahn- und Bussteigen, im Wartebereich der Anlegestellen von Fahrgastschiffen und in Bahnhofsgebäuden für Fahrgäste ab sechs Jahren vorgeschrieben. Eine Missachtung kann zu einem Bußgeld in Höhe von bis zu 250 Euro führen.

Das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration des Landes Baden-Württemberg sagte den Städten und Gemeinden im Land die Unterstützung des Polizeivollzugsdienstes bei entsprechenden Kontrollen zu und beauftragte die regionalen Polizeipräsidien, die Einhaltung der Maskenpflicht im öffentlichen und touristischen Personenverkehr gezielt zu überwachen. Das Polizeipräsidium wird in den kommenden Wochen an mehreren Kontrolltagen die Einhaltung der Maskenpflicht kontrollieren. Verstöße werden bei der jeweils örtlich zuständigen Bußgeldbehörde zur Anzeige gebracht, teilt die Polizei mit.