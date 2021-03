Polizei in VS geht gegen Autoposer vor

Dieses Wochenende ist es auf dem Isnyer Skaterplatz am Gymnasium unweit der Karl-Wilhelm-Heck-Straße zu erheblichen Verwüstungen und Zerstörungen gekommen: Am Montag teilten die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidiums in Ravensburg in einer gemeinsamen Presseerklärung mit, dass ein 18-Jähriger derzeit unter dringendem Tatverdacht stehe, für die Explosion der Holzhütte auf dem Skaterplatz verantwortlich zu sein.

Derweil häufen sich Beobachtungen von Vandalismus, Zerstörungswut und Vermüllungen überall – nicht nur in Isny.