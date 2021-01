Ermittlungen haben die Kriminalpolizei auf die Spur von zwei Männern aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis geführt, die im Verdacht stehen, Handel mit Betäubungsmittel betrieben zu haben. Nachdem das Amtsgericht Konstanz Wohnungsdurchsuchungen bei den Verdächtigen angeordnet hatte, schlug die Polizei am Dienstag zeitgleich zu.

Bei einem 20-jährigen Bad Dürrheimer stellten sie 350 Gramm Cannabis sowie Haschisch und Amphetamin in geringeren Mengen sicher. Der Straßenverkaufswert der Drogen liegt bei 3500 Euro. Den Beamten fiel neben einem mittleren vierstelligen Bargeldbetrag auch ein gefälschter Führerschein des Verdächtigen in die Hände. Ebenso führte die Durchsuchung zum Auffinden von Schreckschusswaffen und diversen Schlagringen. Die Polizei nahm den Mann fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz wird er dem Haftrichter beim Amtsgericht Villingen vorgeführt.

Die Durchsuchung bei einem anderen, ebenfalls 20-jährigen mutmaßlichen Drogendealer aus Villingen-Schwenningen führte zum Auffinden von einem Kilogramm Marihuana im Straßenverkaufswert von 10 000 Euro. Auch hier fanden die Beamten Bargeld im vierstelligen Bereich, das sie als sogenanntes „Dealgeld“ aus dem Drogenhandel beschlagnahmten.

Der Dienstagmorgen dürfte bei diversen Bürgern in Bad Dürrheim mit einem überraschenden Besuch begonnen haben. Um 6 Uhr rückte die Polizei zu einer Durchsuchungsaktion im Gewerbegebiet Auf Stocken an, ehe es weiter in das nahe gelegene Wohngebiet ging. Dort hatten die Beamten ein Einfamilienhaus im Visier, das durchsucht und der Bewohner befragt wurde. Es war nicht der einzige Ort, der in Bad Dürrheim von den Polizeikräften angefahren wurde: Auch in der Karlstraße rückten die Beamten mit zwei Fahrzeugen an, positionierten sich an einem Lebensmittelmarkt unweit des Polizeipostens. Ein weiteres Objekt wurde in Schwenningen durchsucht.