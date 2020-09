Ermittlungserfolg für die Polizei: Die Beamten haben einen 24-Jährigen festngenommen, der im Verdacht steht, für eine Raubserie im Landkreis verantwortlich zu sein.

Mit vorgehaltener Schusswaffe soll es der Mann auf drei Märkte in Brigachtal, Schwenningen und Bad Dürrheim abgesehen haben – nun konnten die Ermittlungsbehörden dem mutmaßlichen Serientäter das Handwerk legen.

Intensive Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizeidirektion Rottweil unter Einbeziehung von Erkenntnissen des Polizeireviers Villingen führte die Ermittler auf die Spur eines 24-jährigen Tatverdächtigen aus Donaueschingen. Dieser soll zunächst am 15. Juli den Netto in Brigachtal überfallen haben. Am 27. Juli hat er nach Überzeugung der Polizei von einer Kassierin im Norma in VS-Schwenningen Geld gefordert – als diese die Kasse zuschlug, trat der Mann die Flucht an.

Erfolgreich soll er hingegen wieder am 3. August gewesen sein: Hier wird ihm ein Überfall auf den Fristo in Bad Dürrheim zur Last gelegt. Er floh jeweils zu Fuß. Beim Überfall in Brigachtal durchkämmte die Polizei im Anschluss mit Hunden ein Waldgebiet, in welches Zeugen ihn haben rennen sehen. Insgesamt erbeutete er eine Geldsumme im niederen vierstelligen Bereich.

Mann in Untersuchungshaft

Mit einem weiteren Raub auf einen Edeka in Donaueschingen, der am 4. August geschah, soll der nun festgenommene 24-Jährige nach den bisherigen Ermittlungen aber nichts zu tun haben. „Hier passt die Täterbeschreibung nicht“, erklärt Staatsanwalt Andreas Mathy auf Anfrage. In den anderen Fällen hatten die Zeugen den Täter als einen etwa 180 Zentimeter großen Mann mit sportlicher Statur beschrieben, der jeweils einen Kapuzenpulli trug und sich mit Schal oder Tuch maskierte. In Donaueschingen hingegen trug der Räuber eine OP-Maske und soll korpulent gewesen sein.

Die Staatsanwaltschaft Konstanz leitete gegen den 24-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung ein. Er wurde einem Haftrichter beim Amtsgericht Villingen-Schwenningen vorgeführt und befindet sich nach Angaben der Polizei derzeit in Untersuchungshaft.