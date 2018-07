Die Polizei ermittelt laut einer Meldung des Südwestrundfunks gegen Fridi Miller, die in Villingen-Schwenningen als Kandidatin bei der Oberbürgermeisterwahl antritt.

Der Sindelfinger Oberbürgermeister Bernd Vöhringer habe einen Bodyguard, da ihn die Dauer-Kandidatin mit dem Tod bedroht habe. Fridi Miller habe auf Facebook in einem Video “ihre russischen, polnischen und arabischen Freunde„ aufgerufen, gegen den Rathauschef vorzugehen. Das habe die Sprecherin der Stadt Sindelfingen bestätigt, so der SWR. In dem Video habe sie auch von Tötungsabsichten gesprochen. Das Video ist nicht mehr zu sehen. Die Stadt hat einen Sicherheitsdienst engagiert.

Die Polizei hat laut Stadt ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Anstiftung zu einer Straftat eingeleitet. Grund für ihre Drohung dürfte ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs sein. Der hatte Fridi Millers Einspruch gegen das Ergebnis der Sindelfinger OB-Wahl abgelehnt.