Am Donnerstag (Christi Himmelfahrt) finden die Junioren-Pokalendspiele des Fußballbezirks Schwarzwald in Tuningen statt. Den Anfang machen die C-Junioren (ab 10.30 Uhr), danach folgt das Endspiel der B-Junioren (13 Uhr) und zum Abschluss des Pokaltages steigt das Finale der A-Junioren (ab 15.30 Uhr).

Die Veranstaltung mit drei Finalspielen an einem Spielort hat sich seit nunmehr schon drei Jahren bewährt. So begann dies im Jahr 2015 beim SV Sulgen, danach folgten die Endspiele beim VfL Mühlheim und im vergangenen Jahr im Stadion beim FV 08 Rottweil. „Alle Spiele an einem Ort versprechen auch deutlich mehr Zuschauer, als wenn die Endspiele gesplittet sind. Mit einem entsprechenden Rahmenprogramm, sämtlichen Mannschaften an einem Ort und Zuschauer, die sich alle Spiele ansehen können, ist das eine feine Sache“, sagt die Bezirksjugendleiterin Monika Alt aus Rottweil. Und so werden die Endspiele dieses Mal auf dem Sportgelände des SV Tuningen über die Bühne gehen.

Den Anfang macht das Endspiel der C-Junioren (Beginn 10.30 Uhr), in dem die SG Böttingen/Heuberg (Meister der Leistungsstaffel 2) auf den SV Spaichingen (Bezirksstaffel) trifft. Die SG Böttingen/Heuberg setzte sich im Halbfinale gegen die SG Tuningen-Baar mit 4:1 durch und der SV Spaichingen schlug den Bezirksstaffelmeister und Ligakonkurrenten SV Zimmern II mit 5:3.

Ab 13 Uhr folgt dann das Endspiel der B-Junioren. Dabei kommt es zum Duell SG Schramberg (Meister der Leistungsstaffel 1) gegen den SV Zimmern (Meister der Bezirksstaffel).

Zum Abschluss des langen Pokaltages folgt dann das Finale der A-Junioren SG Bösingen (Meister der Bezirksstaffel) gegen die SG Sulgen (Erster in der Leistungsstaffel 1).