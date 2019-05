Als familiengeführtes Transport- und Logistikunternehmen betreibt die Noerpel-Gruppe zehn Standorte in Baden-Württemberg und Bayern. Das Team in Villingen- Schwenningen unterstützt jetzt den Verein „Deckel drauf“ im Kampf gegen Kinderlähmung. Der Verein koordiniert die Sammlung von Plastikdeckeln in ganz Deutschland und finanziert mit dem Materialerlös Schluckimpfungen gegen Kinderlähmung.

Die Noerpel-Mitarbeiter aus VS organisierten kürzlich die Abholung von mehr als 110 000 Kunststoffdeckeln und den kostenfreien Transport zur IDS Logistik GmbH nach Neuenstein, von dort ging es weiter zu einem Recyclingbetrieb. Die Deckel sind eine Spende der Imnauer Mineralquellen GmbH aus Haigerloch-Bad Imnau. Der Mineralwasserhersteller hat die bunten Deckel gesammelt und auf drei Transportpaletten verpackt. „500 Deckel für eine Impfdosis – was für ein wunderbares Projekt gegen eine tückische Krankheit“, sagt Christian Odenwälder, Verkaufsleiter bei Noerpel in VS. „Allein diese Kunststoffdeckel entsprechen schon 220 Schluckimpfungen. Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem Transporteinsatz hier aktiv helfen können.“ Die deutschlandweite Sammelaktion des Vereins endet Ende Mai.

Mit großer Freude hat der Verein „Der Bunte Kreis – Leben geben“, der in der Kinderklinik des Schwarzwald-Baar-Klinikums seinen Sitz hat, von der Sparda-Bank Baden-Württemberg eine Spende von 3000 Euro in Empfang genommen. Der eingetragene Verein um den früheren Chefarzt der Nachsorgeklinik Tannheim und Kinderarzt Werner Rosendahl kümmert sich mit einem Team aus Kinderarzt, Kinderkrankenschwestern, einer Sozialpädagogin, einer Psychologin, einer Familientherapeutin und einer Erzieherin ehrenamtlich mit großem Erfolg um die familienorientierte Nachsorge für Frühgeborene und schwer kranke Kinder und Jugendliche.

„Mit unserer Spende wollen wir Menschen bei uns in der Heimat unterstützen – ganz nach dem genossenschaftlichen Grundgedanken des Helfens“, so Michael Sauter von der Sparda-Bank. Für diese Spende bedankte sich Rosendahl und betonte, dass dem Verein damit geholfen werden könne.