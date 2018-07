Weil ein Linienbus während der Fahrt plötzlich zu qualmen begonnen hatte, sind am Freitagnachmittag Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgerückt. Verletzt wurde niemand.

Der Fahrer war mit insgesamt drei Fahrgästen auf dem Weg zum Bahnhof. Auf Höhe der Erzbergerstraße sah er „plötzlich überall nur Rauch“, als er in den Rückspiegel blickte. Sofort stoppte er die Fahrt, evakuierte den Bus und setzte gegen 15.30 Uhr den Notruf ab. Als die Freiwillige Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen an der Einsatzstelle eintraf, war weiterhin eine Rauchentwicklung wahrnehmbar. Insbesondere im Bereich der Bremsen an der hintere Achse hatte es noch gequalmt.

Bremsen heruntergekühlt

Die Bremsen wurden zunächst mit Wasser runtergekühlt, womit die Gefahr gebannt werden konnte. Einen Brand habe es aber offenbar nicht gegeben. Die Feuerwehr kontrollierte den betroffenen Bereich schließlich mit einer Wärmebildkamera und begab sich dann auf Ursachensuche. Hierzu wurde zudem ein Mechaniker hinzugezogen. Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst konnte, ohne eingreifen zu müssen, recht schnell wieder abrücken. Die Straße wurde während des Einsatzes gesperrt. Ob bei dem Zwischenfall Sachschaden entstand, war zunächst nicht klar.