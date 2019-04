Der bundesweite Fachkräftemangel wird nun auch in Villingen-Schwenningen spürbar. Aufgrund fehlender Erzieherinnen schließt die Helene-Mauthe-Kindertagesstätte ab dieser Woche eine ihrer Gruppen. Gleichzeitig werden keine weiteren Kinder mehr aufgenommen.

In der Schwenninger Einrichtung an der Stuttgarter Straße kämpfen die Verantwortlichen schon lange mit der mehr als dünnen Personaldecke. Die offenen Stellen und zusätzliche krankheitsbedingte Ausfälle immer wieder zu einer Mehrfachbelastung und Überstunden der Erzieherinnen. Nun ist das Personal am Limit und die Stadt als Träger gezwungen zu reagieren. Wie Madlen Falke, Pressesprecherin der Stadt, mitteilt, wurde der Mindestpersonalschlüssel am 8. April nicht mehr erreicht. „In Abstimmung mit der Amtsleitung (Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport) und dem KVJS (Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg) wurde die Entscheidung getroffen, eine Tagheimgruppe für derzeit 14 Kinder im Alter von zwei Jahren bis zum Schuleintritt auf die restlichen fünf Gruppen umzuverteilen“, berichtet Falke. Darüber wurde der Elternbeirat in einer Sondersitzung bereits am 15. April informiert. Am Mittwoch erfolgte dann die Information der Eltern im Rahmen eines Elternabends.

Madlen Falke erklärt: Der Wechsel werde „behutsam“ ab dem 1. Mai erfolgen. Demnach wird jedes wechselnde Kind durch eine Bezugserzieherin in die neue Gruppe begleitet.

Stabilität ist nötig

Vonseiten der Stadt ist diese Maßnahme unumgänglich. Sie diene vor allem dazu, die Qualität der Betreuung der Kinder weiter hoch zu halten und das Personal vor Überbelastung zu schützen. „Denn auch wir als Arbeitgeber haben dafür Sorge zu tragen, dass das Personal gute Rahmenbedingungen für seine Arbeit bekommt“, betont die Pressesprecherin. Somit seien die Prioritäten für die kommenden Monate klar definiert: Es gelte, das Team der Einrichtung zu stabilisieren und es gleichzeitig vonseiten des zuständigen Amtes durch Fachberatung, Personalmanagement, Teamentwickler und Fortbildungen zu unterstützen. Neben der Entwicklung des Betreuungsteams wird auch die Umgewöhnung der Kinder in den jeweiligen neuen Gruppen begleitet, versichert Falke.

Die Notsituation, in der sich die Helene-Mauthe-Kita aktuell befindet, wirkt sich allerdings nicht nur auf die derzeitigen Kinder aus. Denn die Einrichtung bietet vorerst keine neuen Plätze an. „Aktuell werden keine Kinder aufgenommen, damit sich die Situation stabilisieren kann“, erklärt Madlen Falke. Davon betroffen sind nicht nur all diejenigen Eltern und Kinder, die aufgrund zu weniger freier Plätze ohnehin auf einen Kita- Platz hoffen, sondern ganz konkret auch sechs Geschwisterkinder, die in Helene-Mauthe hätten aufgenommen werden sollen. „Sie erhalten ein Platzangebot in den umliegenden Einrichtungen“, betont die Pressesprecherin.

Auch wenn sich das Problem nun in der Schwenninger Einrichtung niederschlägt, blickt Madlen Falke über den Tellerrand hinaus: „Der Fachkräftemangel, der jetzt in der Helene-Mauthe-Kita erstmalig spürbar wird, ist kein neues Phänomen nur bezogen auf VS, sondern betrifft auch viele andere kommunale wie auch freie Träger.“ Er sei in diesem Bereich seit Jahren so zu erwarten gewesen. Die Stadt VS habe deshalb schon frühzeitig Maßnahmen ergriffen, um sich der Herausforderung stellen zu können. „Es wurden mehr Ausbildungsstellen geschaffen, sodass der Nachwuchs aus eigenen Auszubildenden heranwachsen kann“, erläutert sie eine der Strategien.

So seien vor allem im Bereich der dualen Ausbildung PIA (Praxisintegrierte Ausbildung), die auch bei den jungen Menschen auf Interesse stoße, Ausbildungsplätze geschaffen worden. Stellen schnell besetzen Grundsätzlich, so betont Falke, sei die Personalsituation weitestgehend stabil. „Natürlich gibt es immer wieder Fluktuationen, die hauptsächlich dem Thema Elternzeit geschuldet sind. Nach der Elternzeit kehren viele wiederum in Teilzeit zurück“, schildert Falke die Situation in VS. Was die offenen Stellen betrifft, versichert sie: „Die Kollegen, die für die Personalgewinnung zuständig sind, sind sehr aktiv und nutzen jede Gelegenheit, um offene Stellen schnellstmöglich besetzen zu können.“