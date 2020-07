Die Arbeiten am Familien- und Begegnungszentrum St. Elisabeth mit dem dazugehörigen neuen Kindergarten sollen in den kommenden Wochen abgeschlossen sein. Pfarrer Michael Schuhmacher gibt erste Einblicke ins Innere des Neubaus an der Adolph-Kolping-Straße.

Während momentan noch Handwerker und gestapeltes Mobiliar das Bild in den Räumen des zukünftigen Kindergartens und des Familienzentrums dominieren, wird während des exklusiven Rundgangs mit Pfarrer Michael Schuhmacher dennoch deutlich, was Kinder und Erzieherinnen in Zukunft erwarten wird. Während die vier Gruppenräumen für die Ü-3-Kinder im Erdgeschoss sozusagen den Rahmen bilden und miteinander durch sogenannte Vesperräume verbunden sind, bildet ein großer Raum mit Blick auf den neugestalteten Garten das Herz des Kindergartens. „Das ist sozusagen der Marktplatz, auf dem sich die Kinder treffen werden“, erklärt Pfarrer Schuhmacher. Und dieser ist – sicherlich zur Begeisterung der jungen Nutzer – über eine große Rutsche aus dem Obergeschoss erreichbar.

Selbstverständlich sind die Sanitärbereiche kindgerecht und nach den entsprechenden Vorgaben umgesetzt worden. Im Untergeschoss befindet sich der U-3-Bereich, der irgendwann zwei Gruppen für Kinder im Alter unter drei Jahren beherbergen wird. „Wir beginnen aber mit einer Gruppe und werden uns Stück für Stück entwickeln“, betont Schuhmacher, dass eine große Veränderung bevor steht. Auch Wasch- und Duschmöglichkeiten sind vorhanden, sollten die Kinder vom Spielen im Garten schmutzig sein.

Aus einem bisher dreigruppigen Kindergarten entsteht ein bis zu sechsgruppiger, der unterschiedliche Betreuungsangebote bietet. „Es wird unter anderem ein Ganztagsangebot geben, das bedeutet, diese Kinder werden auch hier essen.“ Zum jetzigen Zeitpunkt sind laut Pfarrer Schuhmacher 16 Mitarbeiter eingestellt, die zum Kindergartenstart am 1. September das neue Konzept umsetzen werden.

Parallel dazu bietet das Familienzentrum für den Sozialraum Sauerwasen verschiedene Möglichkeiten. „Wir haben Partner wie die Caritas, die in den Räumen verschiedene Angebote schaffen werden“, erklärt Pfarrer Schuhmacher. Aber auch Elternangebot untereinander oder ähnliches sei zukünftig möglich. „Natürlich wird auch die katholische Kirche hier in Erscheinung treten, aber es ist kein reines Gemeindehaus.“

Wie geht es in den kommenden Wochen weiter? Nachdem am Freitagabend in einem kleinen und nicht-öffentlichen Kreis der Neubau gesegnet wurde, startet am Montag eine Eltern- Aktion. Freiwillige Helfer werden gemeinsam mit den Erzieherinnen in den kommenden eineinhalb Wochen vom Übergangskindergarten in den neuen Kindergarten umziehen. Die jetzigen Kindergartenkinder werden dann zwischen dem 29. und 31. Juli einen „Übergangsakt“, wie es Pfarrer Schuhmacher nennt, vollziehen.

„Vor den Ferien bringen sie ihre Hausschuhe ins neue Gebäude, sodass sie wissen, hier werde ich nach den Ferien sein.“ Die Betriebserlaubnis gilt ab 1. August. Am 24. August werden dann die aktuellen Kindergartenkinder ins neue Jahr starten. Sie haben somit eine Woche Vorsprung zur Eingewöhnung im Vergleich zu den Neuankömmlingen, die ab dem 1. September in den Kindergarten kommen, erläutert Schuhmacher. Und von da an werde „Step by Step“ aufgebaut und Konzept und Team entwickelt, blickt Schuhmacher voller Spannung in die nahe Zukunft.

Ungewiss ist hingegen der Zeitpunkt, wann in St. Elisabeth das große Einweihungsfest mit Tag der offenen Tür gefeiert werden kann. Das lasse sich durch Corona nicht sagen. „Wir gehen jetzt mal von Frühjahr oder Sommer 2021 aus“, schätzt der Pfarrer.