„Es war ein Schritt in die richtige Richtung“, hat Pat Cortina, der Eishockeytrainer der Wild Wings, nach dem 4:2-Sieg seiner Truppe gegen Rapperswil gesagt. „Momentan haben wir schon etwas schwere Beine“, erklärt Mirko Höfflin.

Nach Duellen gegen Zweitligisten stand dem SERC am Samstag mit dem schweizerischen Aufsteiger in die Nationalliga A, dem SC Rapperswil-Jona Lakers, erstmals in der Saisonvorbereitung ein Erstligist gegenüber. Die Wild Wings nahmen nach anfänglichen Problemen auch diese Hürde, siegten nach 0:1-Rückstand mit 4:2. „Das Tempo war hoch. Trotzdem können wir aber noch nicht zufrieden sein“, befand SERC-Coach Cortina. „Wir haben noch zu viele Zweikämpfe verloren, dem Gegner zu viele Torchancen zugelassen“, kritisierte der Schwenninger Übungsleiter. Bei der Frage, ob ihm einer seiner Spieler besonders gut gefallen hatte, verteilte Cortina an Stürmer Marcel Kurth ein Sonderlob.

„Ich denke, es war recht ordentlich, was wir gegen Rapperswil gespielt haben. Man darf auch nicht vergessen, dass in der jetzigen Vorbereitungsphase, drei Wochen vor Saisonstart, die Beine durch das harte Training recht schwer sind“, sagte Mirko Höfflin, der zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich traf. Höfflin, der ja bekanntlich die Weltmeisterschaft im Mai für Deutschland bestritt, machte acht Wochen vom Eis-training Pause. „In der Zeit habe ich mich in Mannheim mit einem Personaltrainer fit gehalten.“

Das neue Spielsystem der Wild Wings sei eigentlich nicht viel anders als das alte, man müsse sich aber erst daran gewöhnen. Höfflin: „Es ist einfach so, dass wir noch aggressiveres Forechecking betreiben. Das Umschaltspiel von Defensive auf Offensive muss jetzt schneller gehen.“

Am Sonntag kommt Mannheim

Am Montag war Ruhetag bei den Wild Wings. „Wir haben diese Woche zwei Testspiele, von denen ich mir hohe Intensität erwarte“, so Cortina. Am Donnerstag, 19.30 Uhr, treffen die Schwäne in der Bodensee-Arena in Kreuzlingen auf den schweizerischen A-Ligisten EHC Biel. Am Sonntag, 18 Uhr, empfangen die Schwäne die Adler Mannheim zum Derby. Dann wird in der Helios-Arena bestimmt schon so richtig Stimmung aufkommen, ein echter Härtetest.

Die Düsseldorfer EG gewann übrigens am letzten Samstag ein Testspiel beim schweizerischen B-Ligisten EHC Kloten klar mit 6:1. Die Wild Wings hatten die Woche das Finale um den Bodensee-Cup gegen Kloten mit 2:3 verloren. Bei den Schwenninger Kufencracks ist noch Luft nach oben, die Marschrichtung stimmt. Verteidiger Dominik Bittner geht davon aus, dass er verletzungsbedingt noch zirka eine Woche ausfällt.