Pack’ die Badehose ein – das Kneippbad öffnet

Zweimal wurde die Eröffnung des Kneippbades verschoben, jetzt ist es soweit: Nach grundlegender Erneuerung kann ab Samstag, 8 Uhr, geschwommen und gebadet werden. Ein Rahmenprogramm mit dem Kanusportverein Villingen, Kinderschminken, Malen und Basteln betont den besonderen Tag.

„Dieses Freibad kann sich in der Region sehen lassen“, stellte Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der Bäder VS GmbH, Rupert Kubon, beim Rundgang fest. Der Sanierungsstau sei abgebaut, das Bad für die nächsten 30 Jahre ertüchtigt. Der Geschäftsführer des Bäderbetriebes (BVS), Ulrich Köngeter, erinnerte an die Widrigkeiten, auf die man zu Jahresbeginn gestoßen war. Durch die Überflutung der Brigach habe ein Hochwasserschutzwall das Bauprogramm erweitert und der Winter bis Ende März habe dazu geführt, „dass sich im Technikgebäude zeitweise sieben Gewerke auf den Füßen standen“.

Baubürgermeister Detlev Bührer sprach von einer „Nutzungsdauer wie bei einem Neubau“. Viele Voraussetzungen mussten beim Umbau erfüllt werden. So habe man als Ausgleichsmaßnahme zusätzlich die Brigach „aufgeräumt“. Im an alter Stelle neu errichteten Technikgebäude wurde eine Filter- und Pumpanlage modernster Technologie installiert. Bührer spricht von einer fast 70-prozentigen Steigerung der Energieeffizienz. Allein die 2,5 Millionen Liter Wasser des großen 50-Meter-Beckens werden pro Tag sieben Mal umgewälzt und auf beständige 23 Grad erwärmt. Geheizt werde über Solarzellen und einen Gasbrenner, berichtet Bäderbetriebsleiter Jérôme Chapus.

Die Gastronomie und die angrenzenden Sozialräume mit Kassenhäuschen wurden nach den Richtlinien sowohl des Wirtschaftskontrolldienstes als auch der gesetzlichen Arbeitsplatzverordnung neu gebaut. In den Kosten von rund vier Millionen Euro im zweiten Bauabschnitt (die Gesamtsumme der Sanierungen seit 2016 beläuft sich auf sieben Millionen Euro) ist mit 210 000 Euro auch der Hochwasserschutz enthalten. Der aufgeschüttete und als „grüner Liegestuhl“ nutzbare Schutzwall verläuft durch das gesamte Gelände, trennt im hinteren Bereich die Spielfelder für größere und kleinere Badegäste im attraktiven Schwung voneinander ab und kann mit mobilen Trennwänden zum wirkungsvollen Schutz vor Hochwasser während der Winterpause vervollständigt werden.

Freibad-Saison dauert bis zum 9. September

Sechs Wochen lang wird das Kneippbad geöffnet sein, am Ende des 9. September schließt es seine Pforten. Im Villinger Hallenbad, das durch die verzögerte Sommersaison länger geöffnet blieb, kann man am kommenden Freitag, 27. Juli, zum letzten Mal und dann wieder ab Dienstag, 11. September, baden.

Das Programm

Am Samstag öffnet das Kneippbad um 8 Uhr. Auf die ersten 50 Gäste wartet eine Überraschung. Ab 10.30 Uhr präsentiert der Kanusport-Club Villingen eine moderierte Freestyle-Vorführung, danach kann man das Paddeln selbst ausprobieren. Ab 13 Uhr informiert die DLRG über ihre Arbeit. Von 13 bis 16 Uhr können sich Kinder schminken, vor der Seifenblasenmaschine fotografieren lassen und Malen und Basteln.