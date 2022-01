Ortsvorsteherin Ursula Mosbacher erzählt im Interview was die Menschen in Weigheim bewegt

Weigheim und Trossingen, die beiden Nachbarorte verbindet weit mehr als die gemeinsame Telefonvorwahl. Darüber, was in Weigheim derzeit kommunalpolitisch ansteht und was die Menschen bewegt, haben wir uns mit Ortsvorsteherin Ursula Mosbacher unterhalten.

Beim Rückblick auf 2021: Welche drei Stichworte fallen Ihnen bezogen auf Ihren Ortsteil ein?

Gesundheit, Hoffnung, Sehnsucht: Das sind die Schlagworte, die das vergangene Jahr beherrschten. Im Vordergrund stand stets die Sorge, dass alle wohlbehalten die Pandemie überstehen. Mit Zuversicht erfüllte uns, dass Ende Dezember 2020 der erste Corona-Impfstoff zugelassen wurde. Allerdings wurde diese Zuversicht durch immer neue Virus-Varianten getrübt. Welle für Welle schwappte über das Land. Zudem wurden und werden vermehrt diffuse Ängste und leider auch offensichtliche Unwahrheiten verbreitet, die manch einen von einer Impfung abhalten. Ungebrochen ist das Verlangen nach Normalität, nach Treffen und Veranstaltungen ohne aufwendige Schutzmaßnahmen, nach spontanen Unternehmungen, die keine ausgeklügelte Hygiene-Logistik erfordern.

Was hat sich im vergangenen Jahr zum Positiven in Ihrem Ortsteil entwickelt?

Drei Jahre glich die Schule wegen des erforderlichen Brandschutzes einer Baustelle. Im vergangenen Jahr konnten diese Arbeiten weitgehend abgeschlossen werden. Unter anderem wurden Fluchtwege installiert und eine Amok-Alarmierung eingebaut. Erhebliche Investitionen waren dafür sowohl von der Stadt als auch der Ortschaft erforderlich.

Und jetzt der Blick nach vorn? Was brennt Ihnen für 2022 auf den Nägeln?

Immer wieder geben die miserablen Straßenverhältnisse Anlass zu Klagen und Beschwerden. Eine grundlegende Sanierung wäre an vielen Stellen im Ort dringend notwendig. Nicht allein die Hauptdurchgangsstraßen befinden sich in einem – gelinde gesagt – desolaten Zustand. So wird die Erneuerung der Deißlinger Straße seit knapp vier Jahrzehnten angemahnt – allerdings stets vergebens. Mit großer Sorge sehen Ortsverwaltung und Ortschaftsrat die weitere Haushaltsentwicklung: Eine Verschlechterung könnte womöglich eine weitere Kürzung der Budgets für die Stadtbezirke zur Folge haben.

50 Jahre VS heißt es 2022. Was wünschen Sie der gemeinsamen Stadt?

Möge das Jubiläum 50 Jahre VS einen kräftigen Schub für den Zusammenhalt geben. Die Bürgerinnen und Bürger sollten sich mit der Gesamtstadt identifizieren, ihre Vielseitigkeit und ihre zahlreichen positiven Besonderheiten schätzen lernen. „Wir sind VS“ könnte zu einem Slogan für eine Stadt werden, die mit vielen Attraktionen punkten kann: VS – vereinte Stadt, VS – vielfältiger Spaß.

Weigheim gehört 2025 seit 50 Jahren zu VS. War die freiwillige Eingliederung 1975 eine richtige Entscheidung?

Im Jahr 1975 hat sich Weigheim nach einer Bürgerbefragung freiwillig der gemeinsamen Stadt angeschlossen. Die Alternative schien wenig verlockend: Das Land hätte den Ort einer Kommune zugeordnet. Anfangs schmerzte der Verlust der Selbstständigkeit sehr – schließlich waren es die Weigheimer für Jahrhunderte gewohnt, ihre Geschicke selbst in die Hand zu nehmen. 763 erstmals urkundlich erwähnt, ist Weigheim der älteste aller elf VS-Stadtbezirke. Kritisch begleitet wurde die Abschaffung der unechten Teilortswahl. Die nämlich hatte jeder Ortschaft einen Sitz im VS-Gemeinderat garantiert. Im Gegenzug erhielten die Stadtbezirke allerdings ein eigenes Budget. Eine Entscheidung, die bis heute allseits mit Wohlwollen aufgenommen wird, erlaubt es die finanzielle Unabhängigkeit in kleinen Rahmen doch, selbst Projekte anzustoßen und nach eigenen Prioritäten zu investieren.

Wie lähmt die Pandemie das Leben in Ihrem Ortsteil? Können Sie dennoch zwei, drei Veranstaltungen nennen, die für 2022 vorgesehen sind?

Das Corona-Virus hält uns im dritten Jahr fest in seinen Klauen. Trotzdem laufen die Vorbereitungen für verschiedene liebgewonnene Veranstaltungen im Jahresablauf. So plant der Ortschaftsrat optimistisch ein Frühlingsfest für den 9. April. Das Dorffest soll vom 9. bis 11. Juli stattfinden. Zudem hofft der Musikverein sein Jahreskonzert abhalten zu können, und die Pfadfinder wollen Ende Mai zu ihrem Jubiläum 50+1 einladen. Alle Vorhaben stehen freilich unter Corona-Vorbehalt, mit gewissen Einschränkungen aufgrund der Hygiene-Verordnungen wird auf jeden Fall zu rechnen sein. Dennoch gäbe es allen, besonders aber der Jugend und den Senioren enormen Auftrieb, sich endlich wieder zu Veranstaltungen treffen zu können. Die Unzufriedenheit, ja Traurigkeit über den Mangel an solchen Kommunikationsmöglichkeiten ist täglich spürbar.