Entlastung der Klinikambulanzen: Die Orthopäden und Unfallchirurgen übernehmen die Notfallversorgung in ihren Praxen am Wochenende.

Mit Start am vergangenen Wochenende entlasten die niedergelassenen Orthopäden und Unfallchirurgen in ihren Praxen die Klinik-Ambulanzen. „Jeder Patient, der nicht in die Krankenhaus-Ambulanz geht, kann keinen Infekt verursachen und auch dort nicht infiziert werden“, teilt Orthopäde Gernot Felmet zur Begründung mit.

Unter diesem Motto hat der Berufsverband der Orthopäden und Unfallchirurgen (BVOU) landesweit und spontan einen Aufruf gestartet. In nur zwei Tagen haben sich über 180 orthopädische und unfallchirurgische Praxen und Privatkliniken in Baden-Württemberg zum Dienst spontan eingetragen. Über die kommenden Wochenenden werden damit an den Wochenenden und Feiertagen teilnehmende Praxen zur Verfügung stehen. Über die Leitstelle des Roten Kreuzes und über die Rufnummer 116 117 erfolgt die Koordination.

Am Samstag begann der erste Notdienst in Villingen-Schwenningen. Bereits vor 9 Uhr wurde von der Leitstelle des DRK eine Schnittverletzung mit Motorsäge angekündigt. Von der Leitstelle wurde diese spontane Dienstunterstützung außerordentlich begrüßt. Über den folgenden Tag wurden mehrere Wundversorgungen, Stürze und einige leichte weitere Verletzungen versorgt.

Besonders akute Schmerz-Patienten benötigten den Arzt. Gerade ältere Patienten konnten mit dem notwendigen Hygiene-Abstand vor Virusinfekt zu ihrer eigenen Sicherheit zügig und umfassend versorgt werden, so das positive Resümee von Gernot Felmet und Stefanie Reincke, Vorsitzende des Berufsverbandes im Bezirk Konstanz.

„Wir gehen davon aus, dass sich diese zusätzliche Hilfe schnell herumspricht. Die besondere Situation der Corona-Pandemie fordert besondere Maßnahmen. Dafür sind wir Ärzte da. Alle ziehen spontan am gleichen Strang und wollen helfen“, bekräftigen die Mediziner. Die Solidarität zeige sich allein schon an der raschen und außerordentlich hohen Teilnahme aller Orthopäden und Unfallchirurgen im Land.

Die weitere Koordination erfolgt auf Landesebene mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Baden-Württemberg in Stuttgart und der Bundeszentrale des Berufsverbands für Orthopädie und Unfallchirurgie (BVOU) in Berlin.