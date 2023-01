Orgelmusik zur Marktzeit mit Marius Mack

In Villingen gibt es wieder Orgelmusik zur Marktzeit. Sie startet am Samstag, 14. Januar, um 11 Uhr findet in der Benediktinerkirche. Der Villinger Organist Marius Mack spielt an der rekonstruierten Silbermann-Orgel Werke von Franҫois Couperin, Johann Gottfried Walther und Johann Sebastian Bach.

Als Organist, Dirigent und Sänger konzertierte Marius Mack an bekannten Konzertorten in ganz Europa. Hier arbeitete er unter anderem mit renommierten Künstlern wie Helmuth Rilling, Dan-Olof Stenlund, Masaaki Suzuki und Thomas Hengelbrock zusammen. Ebenso konzertierte er mit namhaften Ensembles wie der Baden-Badener Philharmonie, dem Bachcollegium Stuttgart, den Stuttgarter Philharmonikern, der Württembergischen Philharmonie Reutlingen und dem Chamber Choir of Europe.

Marius Mack ist Preisträger zahlreicher internationaler Orgelwettbewerbe. Unter anderem gewann er im September 2010 beim 2. Internationalen Orgelwettbewerb „Daniel-Herz“ in Brixen (I) den 1. Preis sowie im Januar 2014 den 19. Internationalen Orgelwettbewerb um den Bachpreis der Landeshauptstadt Wiesbaden.

Der Eintritt zur Orgelmusik ist frei, Spenden für den Erhalt und Unterhalt der rekonstruierten Silbermann-Orgel sind herzlich willkommen.