Keine Proben, keine öffentlichen Konzerte – die Beschränkungen infolge der Corona-Pandemie setzten den Mitgliedern sämtlicher Altersstufen der Schwenninger Stadtmusik schwer zu. Gerade jetzt, in der Weihnachtszeit, hätten die Stadtmusiker in normalen Zeiten einiges zu tun – am zweiten Advent würde das große Adventskonzert der Jugendorchester anstehen.

„Letztes Jahr hatten wir bei diesem Konzert 650 Zuhörer in der Neckarhalle“, erinnert sich Stadtmusikdirektor Wolfgang Wössner. „Es ist für uns alle ein herber Schlag, dass wir dieses Konzert nicht veranstalten können. Auch für unsere Jungmusiker ist es enttäuschend, da dieses Konzert der Höhepunkt des Jahres ist.“

Die Stadtmusiker lassen sich jedoch nicht unterkriegen. Bereits im ersten Lockdown hat der Verein mit einem sogenannten „Social Distancing Konzert“ auf sich aufmerksam gemacht – damals mit „Africa“ von Toto. Die Aufnahme sorgte für viel Aufsehen und wurde sogar in einem Video des Schwarzwald-Baar-Kreises verwendet. Die Vorstandschaft hatte nun die Idee, zu allen großen Auftritten in der Weihnachtszeit ein solches Video zu veröffentlichen: Die Jungmusiker spielen „Mary’s Boy Child“.

Wössner erklärt dazu: „Es haben natürlich nicht alle mitgemacht, manche haben sich nicht getraut, für einige war es zu anspruchsvoll, aber wir sind stolz, dass sich doch immerhin 33 Musiker daran beteiligt haben. Und das Ergebnis kann sich sehen und hören lassen!“ Das Video ist ab Sonntag als Ersatz für das Adventskonzert auf der Webseite der Stadtmusik, www.stadtmusik-schwenningen.de, abrufbar. In der folgenden Woche veröffentlicht das Große Blasorchester am offiziellen Weihnachtsmarkt-Termin „Happy Christmas“ von John Lennon. Als Höhepunkt spielen schließlich alle Musiker der Stadtmusik Schwenningen – von klein bis groß – an Heiligabend „O du fröhliche“.

„Das ist natürlich ein riesiger Aufwand für unsere Social-Media-Experten“, sagt Vorsitzender Sebastian Grießhaber, „aber mit Florian Stier, Matthias Bernat und Linus Wehrle, haben wir gleich drei Experten, die diese Aufgabe gekonnt umsetzen.“ Dafür musste jeder Musiker seine Stimme allein einspielen – mithilfe einer Referenzaufnahme, die über Kopfhörer ablief, damit alle dasselbe Tempo haben.