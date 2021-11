Online durch die Hochschul-Welt

Für alle, die sich für ein Studium interessieren, bietet die Hochschule Furtwangen (HFU) am Mittwoch, 17. November, ein umfangreiches Programm. Da sich das Online-Format der Veranstaltung im vergangenen Jahr sehr bewährt hat, öffnet die Hochschule auch in diesem Jahr virtuell ihre Türen lädt am landesweiten Studieninfotag komplett online zum Besuch ihrer drei Standorte Furtwangen, Schwenningen und Tuttlingen ein.

Zwischen 8.45 und 17.45 Uhr präsentieren sich die neun Fakultäten der HFU und stellen ihre Studiengänge in Live-Veranstaltungen vor. An der Hochschule Furtwangen werden derzeit 29 Bachelorstudiengänge aus Bereichen wie Wirtschaft und Wirtschaftsingenieurwesen, Medien, Informatik, Gesundheit oder Ingenieurwissenschaften angeboten. Die Auswahl reicht von Allgemeiner Informatik und Hebammenwissenschaft über Ingenieurpsychologie bis Maschinenbau und Mechatronik oder Wirtschaftsinformatik, teilt die Hochschule mit.

Interessierte dürfen beim Studieninfotag virtuell Hörsäle und Labore besuchen und bei Schnuppervorlesungen dabei sein. Da geht es zum Beispiel um Themen wie „Geld für Bits? Warum Software ein besonderes Produkt ist“, „Krisenkommunikation und Reputationsmanagement“ oder um „Big Data und künstliche Intelligenz“. In Live-Chats kann mit aktuell Studierenden und Mitarbeitenden der Fakultäten gesprochen werden, die den Schülern ihre individuellen Fragen beantworten. „Wir bieten auch umfassende Informationen zu den Bereichen Bewerbung, Zulassung und den Möglichkeiten, im Ausland zu studieren“, kündigt Victoria Reineck von der Zentralen Studienberatung an.

Live-Chat für Eltern

Für die Eltern angehender Studierender bietet die HFU ein besonderes Angebot: im Live-Chat ab 16 Uhr werden sie zu Fragen rund um das Studieren beraten, wie Bewerbung, Finanzielles und Wohnen. Das vollständige Programm des HFU-Studieninfotages ist unter www.hs-furtwangen.de/studieninfotag zu finden. Dort sind alle Links zu den Online-Vorlesungsräumen veröffentlicht. Für Berufstätige, die die Live-Termine nicht wahrnehmen können und alle, die sich vorab informieren möchten, bietet die HFU unter dieser Webadresse zahlreiche Informationen und Videos an. Eine Teilnahme am Studientag ist ohne Voranmeldung möglich.