„Die Ortsgruppe Villingen-Schwenningen von „Omas gegen Rechts“ hat am Samstag in Schwenningen mit einer Demonstration auf sich aufmerksam gemacht.

„Wir sind grundsätzlich gegen jede Art von Gewalt und Extremismus. Dennoch haben wir den Eindruck, dass die Bevölkerung gegenüber Verfehlungen von rechts wesentlich toleranter ist als von links. Wir setzen uns deshalb für die demokratischen Grundwerte, die Bewahrung der Vielfalt der Kulturen, Toleranz und Respekt füreinander und eine starke Gesellschaft ein.“

Oma Gudrun, die wie alle anderen „Omas gegen Rechts“ ein Pseudonym trägt, ist eines der Mitglieder der Ortsgruppe Villingen-Schwenningen, die mit Aktionen mittelfristig im gesamten Landkreis auf sich aufmerksam machen will. Am Samstag positionierte sich die Regionalgruppe am Rande des Wochenmarktes vor dem City-Rondell in Schwenningen. Pflichtbewusst waren ihre Mitglieder mit Mundschutz ausgestattet und stets darauf bedacht, den vorgeschriebenen Abstand zueinander und zur interessierten Bevölkerung einzuhalten. „Wir treten dafür ein, eine demokratisch strukturierte und freie Gesellschaft zu erhalten“, erklärte ein Mitglied.

Auch Opas und Männer seien jederzeit willkommen, da sich ein Fokus der Frauen gegen Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit und für eine vielversprechende und friedliche Zukunft richtet. „Wir wollen vermeiden, dass bei unseren Enkeln und Kindern später einmal der Eindruck entsteht, wir hätten nichts gegen die negativen Strömungen in der Gesellschaft getan“, sagte eine der Omas.

Mit dieser Einstellung fällt es ihnen leicht, in der Bevölkerung das Bewusstsein für ihre nächsten Ziele zu wecken. Zu diesen zählen die Förderung des Umweltbewusstseins, der Klimaschutz und eine nachhaltige und ökologische Lebensweise. Wenn sich nichts tut, dann sind sie davon überzeugt, dass das Thema Klimawandel den Bürgern mittelfristig mit einer noch größeren Wucht um den Kopf fliegt, als die aktuelle Pandemie.