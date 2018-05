Offenburger Modell des Baustellen-Unterstützungs-Fonds als Lösung?

Die Parkplatzsituation der Gewerbetreibenden sowie der Anlieger rings um den Marktplatz in VS-Schwenningen spitzt sich ab kommender Woche zu. Dann nämlich wird der Kreuzungsbereich von Spittel- und Dauchinger Straße für mehrere Monate vollständig gesperrt.

Wie berichtet, setzten sich die Stadträte Dirk Sautter (CDU) und Siegfried Heinzmann (SPD) bereits bei der Bürgerinformatonsveranstaltung für alternative Parkplätze oder aber kostenfreies Parken für die Betroffenen ein. Diese Forderung bekräftigten beide am Dienstagabend in der Sitzung des Technischen Ausschusses nochmals. Und Dirk Sautter präsentierte eine aus seiner Sicht weitere Lösung: „Die Stadt Offenburg hat einen Baustellen-Unterstützungs-Fonds eingerichtet, der in erster Linie für Umsatzeinbußen der von Baustellen betroffenen Einzelhändler auskommt.“ Allen voran gehe es ihm um eine Lösung für die Parksituation, aber möglicherweise sei das ja ein Ansatz.

Auch Siegfried Heinzmann unterstützte ihn erneut: „Wir dürfen unsere Geschäftsleute nicht links liegen lassen. Die Stadt muss hier einen Interessenausgleich schaffen.“ So sollten wenigstens die Geschäftsleute in den „Sperrbereich“ der Baustelle kommen. Wie bei der Bürgerinfo mitgeteilt, ist mit der Baufirma allerdings die Vollsperrung vereinbart worden. Und unter diesen Umständen wurde auch kalkuliert, sagte damals der Firmen-Chef Hans-Jürgen Schöppler.

Bürgernähe bemängelt

Ulrich Götz vom Stadtbauamt ist der Offenburger Fonds nicht unbekannt. Allerdings widersprach er Sautter und erläuterte: „Der Unterstützungsfonds beläuft sich auf 50 000 Euro und ist aufgrund einer dauerhaften Maßnahme eingerichtet worden.“ So handele es sich in Offenburg um permanente Veränderungen der Verkehrsführung und nicht um eine temporäre Baustelle. Das sei etwas anderes. Sautter kritisierte hingegen die Denkweise der Stadtverwaltung: „Die Offenburger sagten mir am Telefon, sie sehen sich als Dienstleister der Bürger – das vermisse ich hier hin und wieder.“

Während Erich Hargina vom Stadtbauamt auf die aktuellen Parkflächen in der Metzgergasse und „etwas weiter weg“ an der Bürkturnhalle verwies, versicherte er dennoch: „Wir sind in Gesprächen mit den Eigentümern der beiden vorgeschlagenen Flächen.“ Dabei handelt es sich wie berichtet um das ehemalige Hahn-Gelände der Firma Steinel an der Spittelstraße sowie um eine Abrissfläche an der Dauchinger Straße. Bis zum Baubeginn am kommenden Mittwoch, 16. Mai, ist allerdings wohl keine Lösung vonseiten der Stadtverwaltung zu erwarten. (sbo)