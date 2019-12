„Jedes Engagement besitzt seinen Wert.“ Das hat Oberbürgermeister Jürgen Roth am Samstagvormittag im Gemeindezentrum Münster betont. Unter dem Motto „Wir sagen Danke“ veranstaltete die Stadt Villingen-Schwenningen für die zahlreichen Ehrenamtlichen aus der Doppelstadt ein Fest.

„Heute stehen Sie und das Ehrenamt im Mittelpunkt“, so der Oberbürgermeister an das Publikum gerichtet. Vor der Veranstaltung hatte er jedem der Gäste die Hand geschüttelt. „Es ist das mindeste, den ehrenamtlich Tätigen aus Villingen-Schwenningen die Hand zu geben.“

Nur aufgrund der vielen ehrenamtlichen Stunden Engagement könne den Bürgern aus der Doppelstadt solch ein breites Angebot geboten werden. Sich für ein friedliches und lebhaftes Zusammenleben in der Doppelstadt zu engagieren, das sei Villingen-Schwenningen. „Sie sind das Zeichen dafür, dass wir eine gemeinsame Stadt sind“, fügte Roth hinzu.

Zu Gast waren etwa 220 engagierte Bürger aus den verschiedensten Bereichen der Doppelstadt. Das Engagement in VS sei bunt und solidarisch, lobte Jürgen Roth, was sich auch an den Gästen zeigte. Vertreten waren unter anderem diverse Fasnachtsvereine, der Seniorentreff, Sport- und Kulturvereine, die Pfadfinder, die Malteser und das Technische Hilfswerk – eine Aufzählung, die lange nicht alle Ehrenamtlichen mit einbezieht.

Umrahmt wurde die Feier von verschiedenen Liveacts und einem kulinarischen Brunch-Buffet. Die Big Band des Gymnasiums am Hoptbühl in Villingen unter der Leitung von Musiklehrer Matthias Jakob sorgte für die musikalische Unterhaltung. Die Nachwuchsmusiker begeisterten unter anderem mit „I will survive“ von Gloria Gaynor und „Seven Nation Army“ von The White Stripes. Der Zauberkünstler Alfred Metzler bezog das Publikum humorvoll in seine Zaubertricks mit ein. Nachdem er eine Schnur in eine Rose verwandelt hatte, Tücher verschwinden ließ und Münzen von einem Ort zum anderen zauberte, verriet er dem Publikum als kleines Weihnachtsgeschenk einen Zaubertrick.

Carolin Radtke, Beauftragte der Fachstelle Ehrenamt im Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport der Stadt Villingen-Schwenningen, leitete das Publikum souverän durch die Veranstaltung. Auch sie betonte, wie wichtig das Ehrenamt der Bürger in Villingen-Schwenningen sei. Das Fest diene dazu, den Ehrenamtlichen ihre investierte Zeit in gewisser Weise zurückzugeben und ihnen einen schönen und entspannten Vormittag zu widmen.

Nicht zuletzt bot die Veranstaltung Raum zum Austausch unter den Vereinen und bot damit die Basis für nette Gespräche. Abschließend konnte der städtische Kinder- und Jugendzirkus das Publikum noch einmal mitreißen. Unter der Leitung des Artisten Georg Thomas führten die Nachwuchsakrobaten dem Publikum ihre Kunststücke vor, was für Staunen und viel Applaus sorgte.