Der Fußball-Oberligist FC 08 Villingen hat sich beim Schlusslicht FC Germania Friedrichstal vor nur 150 Zuschauern mit einem mageren 1:1 zufrieden geben müssen.

In einem vom Kampf geprägten Spiel hatten die Gäste meist optische Vorteile. Doch gegen die in der Defensive kompromisslos agierenden Gastgeber fehlte es den favorisierten Villingern in der Offensive am nötigen Durchsetzungsvermögen.

Auch im zweiten Durchgang kam von Villingen nicht viel. Stattdessen legten die Gastgeber den Respekt ab und verpassten nach 52 Minuten knapp die Führung. Diese fiel acht Minuten später, als Carlos Dinges aus der Distanz traf. Erst danach erwachten die Gäste aus ihrer Lethargie und hatten durch einen umstrittenen Elfmeter die Chance zum Ausgleich, jedoch scheiterte Yanick Haag (71.) an Hammelgarn. Nur eine Zeigerumdrehung später traf Neuzugang Umut Sönmez von der Strafraumgrenze aus zum 1:1.