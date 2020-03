Die Vorfreude auf das „ewige Eis“ in der Schwenninger Helios-Arena ist einmal groß gewesen. Rund fünf Millionen Euro waren in den Komplettumbau der Arena geflossen, in dessen Zuge die Grundlagen für den Ganzjahresbetrieb gelegt worden war. Doch jetzt kommen Zweifel auf: Soll man im Sommer Eis machen?

Die Diskussion rund ums Eis am Mittwochabend im Verwaltungsausschuss war durchaus hitzig, denn: Der Zuschussbedarf für den SERC im Nachwuchsbereich für die Nutzung der Eisbahn soll um 90 000 Euro auf rund 388 000 Euro jährlich steigen. Zwar habe das der Gemeinderat einst selbst beschlossen, wie der Leiter des Amtes für Jugend, Bildung, Sport und Soziales, Stefan Assfalg in Erinnerung rief – schließlich habe man einmal festgelegt, dass die Vereine für ihre Nachwuchsarbeit auf dem Eis einen höheren Zuschuss bekommen als Vereine, die solche Investitionen nicht haben.

Dennoch sind die 90 000 Euro Mehrausgaben für die Stadträte schwer verdaulich. Sie resultieren nämlich auch daraus, dass erstmals in den Sommermonaten Eis bereitgestellt wird, um die Trainingszeiten zu erhöhen.

Man habe einmal damit geworben, so Joachim von Mirbach (Grüne), „es gäbe auswärtige Vereine, die für unglaubliche Summen hierher kommen um zu trainieren“. Für Bertold Ummenhofer (Freie Wähler) widerspricht das Sommer-Eis nicht nur der Grundgesinnung einer Stadt, die gerade den Klimanotstand ausgerufen hat, er ist auch davon überzeugt: „Es bleibt nicht bei den 90 000 Euro“, sicherlich summierten sich auch noch höhere Energie- und Personalkosten dazu. Nicola Schurr von der SPD warf die Frage auf, wer denn das sommerliche Eis überhaupt nutzt – viele Amateure, denkt er, doch sicherlich nicht. Und Frank Bonath von der FDP hat offenbar Bauchschmerzen beim Gedanken daran, die in Aussicht gestellte höhere Hallennutzung nun auch noch durch höhere Zuschüsse querzufinanzieren.

Ummenhofers Antrag, die Entscheidung für diesen Zuschuss aufzuschieben und vorab Detailinformationen zur Absicht der Eis-Bereitstellung im Sommer, erwarteten Mehreinnahmen sowie der Kosten für Personal und Energie einzuholen, wurde vom Gros des Gremiums unterstützt.

Allen anderen Zuschüssen für Vereine und Organisationen wurde stattgegeben. Darunter war auch 30 000 Euro als Bezuschussung des großen Festivals Sommersound VS. In dessen Rahmen treten im August auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest Mark Forster, Boss-Hoss und Revolverheld auf. Vom Gros der Stadträte wurde diese Unterstützung begrüßt, die Grünen-Fraktion lehnte, ebenso wie die AfD, diese mehrheitlich ab. Für Oberbürgermeister Jürgen Roth völlig unverständlich: Ein solches Festival, das man sich in VS immer gewünscht habe, sei bestes Stadtmarketing für Villingen-Schwenningen – und Städte wie Tuttlingen oder Rottweil beispielsweise bezuschussten ihre Festivals ebenso, „sogar sechsstellig“.