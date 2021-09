Neun Drogenhändler landen vor Gericht

Nach einer großen Durchsuchungsaktion im März in Weigheim, bei der Spezialkräfte eine Drogen-Plantage hochgenommen haben, wurde nun Anklage erhoben. Insgesamt neun mutmaßlichen Drogenhändlern soll der Prozess gemacht werden.

Es war der 18. März, der in Weigheim für einen Paukenschlag sorgte: An jenem Donnerstag stand der kleine Ort im Fokus einer großen Polizeiaktion, in deren Rahmen nicht nur eine professionelle Drogenplantage ausgehoben wurde, sondern auch Tatverdächtige festgenommen werden konnten. Nun ist klar: Die festgenommenen Männer müssen sich vor Gericht verantworten.

Bei der Aktion waren Mannschaftsbusse der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE), Zivilfahrzeuge der Kriminalpolizei und Polizeihundeführer am frühen Morgen angerückt, um zwei Objekte in Weigheim zu durchsuchen. Im Mittelpunkt stand dabei insbesondere ein Fabrikgebäude in der Albstraße.

Denn dort fanden die Beamten eine professionelle Plantage mit rund 3000 Setzlingen, die dem Cannabis-Anbau dienen sollten. Bevor die reiche Ernte jedoch von den mutmaßlichen Drogenhändlern in Umlauf gebracht werden konnte, fiel die Polizei mit der Tür ins Haus.

Dabei beschlagnahmten die Beamten zudem zehn Kilogramm Marihuana sowie etwa 400 Gramm Kokain – der Straßenwert wurde auf 120 000 Euro geschätzt. Zudem wurden in Villingen-Schwenningen drei Personen im Alter von 29, 40 und 43 Jahren festgenommen.

Bereits seit Herbst 2020 hatte die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Karlsruhe, eine spezielle Ermittlungseinheiten zur Bekämpfung der organisierten sowie schweren und grenzüberschreitenden Drogenkriminalität, mehrere Kriminelle in Baden-Württemberg im Visier, die ebenfalls dingfest gemacht werden konnten.

Nun, ein halbes Jahr später, hat sich der Tatverdacht gegen die Festgenommenen weiter erhärtet, wie eine Anfrage des Schwarzwälder Boten bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Karlsruhe ergeben hat.

„Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat gegen insgesamt neun in Untersuchungshaft befindliche Personen Anklage zum Landgericht Karlsruhe erhoben“, erklärt Staatsanwalt Fabian Schür gegenüber unserer Redaktion. Im Mittelpunkt steht dabei der Vorwurfs des bandenmäßigen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Wie Schür erklärt, würden in dem Verfahren neben der Plantage zur Aufzucht von Cannabispflanzen in Weigheim auch weitere Anlagen in Calw und Karlsruhe eine Rolle spielen.

Derweil hätten die Beamten laut des Staatsanwalts keine „konkreten Bezüge“ zu den United Tribuns feststellen können. Und dies, obwohl jener Mann, dem zwei der durchsuchten Objekte in Weigheim gehören, Mitglied der rockerähnlichen Gruppierung war und in der Vergangenheit in einem entsprechenden Etablissement von VS-Rotlichtkönig Boki gearbeitet hatte.