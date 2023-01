Neujahrsbaby am Schwarzwald-Baar Klinikum

Am 1. Januar um 7.53 Uhr hat die kleine Yamama in der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Schwarzwald-Baar Klinikum das Licht der Welt erblickt. Das 2510 Gramm schwere und 49 Zentimeter große Mädchen war das erste Baby im neuen Jahr. Die Eltern aus Schwenningen freuen sich über ihren Neujahrs-Nachwuchs.

Insgesamt kamen im Schwarzwald-Baar Klinikum im vergangenen Jahr 2.435 Babys zur Welt, es waren 1.253 Jungen und 1.182 Mädchen. Davon waren 66 Zwillings- und zwei Drillingsgeburten. Das Durchschnittsalter der Mütter lag bei rund 31 Jahren.

Das Einzugsgebiet der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Schwarzwald-Baar Klinikum reicht weit über die Grenzen des Schwarzwald-Baar-Kreises hinaus. Etwa 29 Prozent der frischgebackenen Eltern wohnen in Villingen-Schwenningen. Das Klinikum gehört zu den wenigen Krankenhäusern in Baden-Württemberg, die mehr als 2000 geborene Kinder jährlich verzeichnen.