Die neue Badesaison im Sonnenbädle beginnt in der ersten Maihälfte. Doch bis es soweit ist, gibt es in der Abteilung mit dem größten Publikumsverkehr innerhalb des Naturheilvereins noch einiges zu tun.

Abteilungsleiter Uwe Schondelmaier nannte das Selbstbewusstsein, in keiner Situation aufzugeben, als ein Plus der Abteilung. So bezeichnete er die nicht üppig sprudelnden Finanzen als eine Hürde, die mit Kreativität und Ideen regelmäßig gemeistert werde. Zudem machten und machen viele Schwenninger in dem idyllisch gelegenen Bad im Gürgele ihre ersten Schwimmzüge. Im Alter erinnern sie sich daran, wie toll es hier ist.

„Mitunter gehören auch Glück und die nötigen Bekanntschaften dazu“, erläutert Schondelmaier. So wird der vor ein paar Jahren vollkommen neu gestaltete Kiosk um einen Pizza-Ofen erweitert. Hinzu kommt, dass die offenen Waren im Kiosk immer frisch sind, was seine Beliebtheit bei den Badegästen steigert. Der Kioskbetrieb ist eines der Standbeine des Sonnenbädles. Hier treffen sich die Badegäste zum miteinander Plaudern.

Doch nicht nur im kulinarischen Bereich bietet das Sonnenbädle ein vielfältiges Angebot. Auch die kontinuierliche Optimierung des großen Außengeländes steht in der „To Do“-Liste der ehrenamtlichen Helfer ganz oben. Ziel ist es, das Freigelände noch vor Saisonstart mit einem Spielplatz zu bereichern. Zudem steht die Sanierung der sanitären Anlagen mittelfristig bevor. Das Herz des Sonnenbädles bleibt das Schwimmbecken, dessen Badewasserqualität im Vorjahr die gesetzlichen Vorgaben bestens einhielt. „Die Besucher sollen in jeder Hinsicht sagen können, dass das Sonnenbädle einen Besuch wert ist“, und Schondelmaier fügt hinzu, dass sich die niedrigen Eintrittspreise gegenüber dem Vorjahr nicht ändern. „Wir wollen ein Bad sein, das sich für Badegäste aller Generationen eignet.“

Das Angebot an Gesellschaften, das Freigelände für ein Privatfest oder eine andere Veranstaltung zu nutzen, wird gerne wahrgenommen. Alle sind willkommen, doch einen Tag alleine das Bad für sich zu mieten, geht nicht. „Unsere Tore stehen während der Saison allen offen. Das Bad für Privatfeiern zu schließen, verunsichert unnötigerweise unsere Kunden.“

Immerhin sorgte der Super-Sommer im vergangenen Jahr während nur zweieinhalb Monaten Öffnungszeit für einen Besuch von 2800 Badegästen. Im Vergleich zur längeren Badesaison 2017 war dies ein Anstieg um 700 Gäste. Nach dem Premierenerfolg im Vorjahr findet am 27. Juli erneut ein Sommerfest des Gesamtvereins auf dem Gelände des Sonnenbädles statt.

Die Abteilung zählt 72 Mitglieder. Neuer stellvertretender Vorsitzender ist Detlef Berweck, Saskia Pätzold ist Kassiererin. Im Beirat sind Ann-Kathrin Kienzler, Dunja Diel und Michael Weber.