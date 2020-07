In den kommenden Jahren sollen bis zu sechs Millionen Euro in die Digitalisierung der Verkehrstechnik investiert werden. Die zukunftsweisende Maßnahme ist bis zu 70 Prozent förderfähig, dennoch werden erhebliche Kosten auf die Stadt Villingen-Schwenningen zukommen.

Stromfressende und immer wieder kaputte oder ausfallende Ampelanlagen sollen bald der Vergangenheit angehören. Das befürwortete zumindest der Technische Ausschuss am Dienstagabend ohne Gegenstimme in seiner Sitzung. Die Mitglieder des Gremiums sprachen sich für die Digitalisierung der städtischen Verkehrstechnik aus, die allerdings auch einen Batzen Geld kosten wird, wie in der Sitzung deutlich wurde.

Das grundlegende Ziel dieses Projektes ist es, die Technik zu erneuern, die Ampeln auf Niedrigvolt-Technik umzustellen, bedarfsweise die Verkabelung zu erneuern, die Verkehrserfassung auszubauen und eine verkehrsabhängige Steuerung der Ampelschaltungen digital zu ermöglichen. Dafür, so der genannte Kostenrahmen, sind sechs Millionen Euro fällig, die in Teilschritten investiert werden sollen.

Nicht nur für CDU-Stadtrat Dirk Sautter kommt dieses Projekt „unerwartet“ ob der hohen Investitionssumme in den bekanntlich finanziell schwierigen Zeiten. Auch Steffen Ettwein (Freie Wähler) ist sich nicht so sicher, „ob das vor der Haushaltsberatung der richtige Zeitpunkt ist“. Doch den Bedenken setzte Bürgermeister Detlev Bührer die konkrete Vorgehensweise entgegen: „Ich gehe nicht davon aus, dass wir dafür jedes Jahr Millionenbeträge einstellen werden. Aktuell sind jährlich 300 000 Euro für Ampelanlagen im Haushalt eingestellt. Vielleicht kommen da mal 200 000 Euro dazu, mehr aber auch nicht", erklärt Bührer. Bezuschusst würde die Maßnahme mit 20 Prozent für die Beleuchtung – also die Umstellung auf LED – und mit 50 Prozent für die Digitalisierung, sprich die eigentliche Steuerungstechnik.

FDP-Stadtrat Frank Bonath zeigte sich von den Bedenken seiner Kollegen wenig beeindruckt. Er machte sich für das Projekt mit seinen Argumenten stark: „Es ist genau der richtige Zeitpunkt, denn wir müssen für zukünftige Einsparungen genau in solchen Konzepten denken.“ Das jetzige System, so Bonath, koste den Bürger viel Zeit, weil er immer wieder vor Ampeln stehe, obwohl kein weiterer Verkehr in Sicht sei. „Die alten Anlagen fallen auch immer wieder aus, was Geld für Instandsetzungen kostet.“

Den Zeitfaktor ließ CDU-Stadtrat Dietmar Wildi nicht gelten: „Was den Verkehrsfluss betrifft, sind wir hier eher im Schlaraffenland. Das ermöglicht uns aber, mit Augenmaß zu investieren“, drückte auch er seine grundsätzliche Zustimmung aus. Einzige Anmerkung Wildis, die letztlich auch in den Beschlussvorschlag aufgenommen wurde, ist der Vermerk, dass das Projekt „in Teilschritten entsprechend der Verfügbarkeit der Haushaltsmittel“ umgesetzt werden soll.

Einen endgültigen Beschluss fasst der Gemeinderat dann in seiner Sitzung am 28. Juli.