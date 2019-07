„AV Dual“ heißt das neue Angebot der Kaufmännischen Schulen 1 (KS1) in Villingen-Schwenningen. Ab September startet hier eine neue Schulart.

Während viele Schüler die Tage bis zu den Sommerferien rückwärts zählen, laufen die Vorbereitungen für das kommende Schuljahr an den KS1 auf Hochtouren.

Ein Grund dafür ist die Schulart "AV Dual", welche neu eingeführt wird. Neun Lehrer haben sich in den letzten Monaten in einer Reihe von Schulungen vorbereitet. Insbesondere die letzten Tage vor den Ferien nutzt das Team nun noch einmal, um intensiv daran zu arbeiten.

Hinter dem neuen Konzept steckt, dass die Schüler den ganzen Tag an der Schule verbringen.

„Offenen Lernzeiten“

Jeder Schüler hat an den Kaufmännischen Schulen seinen eigenen Arbeitsplatz, welcher durch die Klasse in der ersten Schulwoche eingerichtet wird. Der auf den ersten Blick erst einmal lange Stundenplan wird durch "offene Lernzeiten" aufgelockert.

Hier vertiefen die Schüler die Inhalte des Unterrichts eigenverantwortlich, aber in Begleitung eines Lernberaters. Auch Hausaufgaben werden nicht mehr zu Hause erledigt, sondern sollen an der Schule in den offenen Lernzeiten bearbeitet werden.

Zudem gibt es einen festen Termin mit einem Lernberater, bei dem der aktuelle Leistungsstand reflektiert wird und Ziele vereinbart werden.

Dem Profil der Kaufmännischen Schulen 1 entsprechend nehmen wirtschaftliche Themen auch im Stundenplan der AV Dual-Schüler eine zentrale Rolle ein. Die Schüler erlangen kaufmännische Grundkenntnisse und werden somit optimal auf eine Berufsausbildung vorbereitet.

Außerdem dürfen die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch, Sport und Biologie nicht fehlen.

Begleitend zum Unterricht arbeiten die Lernenden in der schuleigenen Übungsfirma, in der das Gelernte praktisch umgesetzt wird. Zudem ist die Teilnahme an einem schulexternen Praktikum verpflichtend.

Dann können sich die Schüler mit ihren beruflichen Perspektiven auseinandersetzen. Im besten Fall können sie auch wertvolle Kontakte zu späteren Ausbildungsbetrieben knüpfen.

Bei der Vermittlung des Praktikums unterstützt ein "AV-Berater" des Landkreises.

So können sich Unternehmen aus der Region, welche Praktikumsplätze anbieten möchten, mit den Kaufmännischen Schulen 1 in Verbindung setzen (Telefon 07221/ 98 310).

Die neue Schulart ist auf ein Schuljahr ausgelegt und richtet sich an berufsschulpflichtige Jugendliche – unabhängig davon, ob sie bereits einen Hauptschulabschluss haben.

Das Ziel dieses Jahres bestimmen die Lernenden selbst: Entweder ist das der Übergang in den Ausbildungsberuf.

Die zweite Möglichkeit ist der Erwerb oder die Verbesserung des Hauptschulabschlusses, oder die Schüler bekommen mit dem Besuch eines zweiten Jahres an der Berufsfachschule den mittlere Bildungsabschluss.