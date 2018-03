Die erste Fachausstellung für ganzheitliche Elektromobilität wird am 21. und 22. April auf dem Schwenninger Messegelände ihre Pforten öffnen. Initiator und Betreiber ist die SÜMA-Veranstaltungs GmbH mit ihrem Chef Rainer Sunderer.

Wenn die neue Messe „E-MobilSüd“ in den Schwenninger Messehallen samt Freigelände an den Start geht, dürfte für viele Fans der umwelt- und ressourcenschonenden Mobilität ein Traum in Erfüllung gehen. Zum ersten Mal wird es in der Region möglich sein, die inzwischen große Palette an Elektrofahrzeugen hautnah zu erleben, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

E-Bikes und Pedelecs liegen in der Käufergunst bereits vorne; durch die aktuelle Diesel-Debatte und anstehende Fahrverbote wächst sowohl das Interesse an Elektroautos, aber auch an Kommunalfahrzeugen, an Mobilitätskonzepten und an der Erzeugung und Speicherung der dafür benötigten Energie, zeigt Rainer Sunderer auf. Nach 28 Jahren Erfahrung mit seiner Süddeutschen Motorradausstellung SÜMA weiß er: Es braucht eine breite und attraktive Palette, um die neue Mobilität zu etablieren. Daher ließ er sich bei der Erstellung des Messekonzeptes fachlich beraten: Mit Konstantin Grünbusch, vom baden-württembergischen Wirtschaftsministerium ausgezeichneter erster Experte zur Markterschließung der Elektromobilität, und mit Udo Pommerenke, langjähriger Spezialist für Elektromobilität aus der hiesigen Region, holt er dazu zwei ausgewiesene Spezialisten nach VS-Schwenningen. Beide seien sich einig: Die neue Mobilität werde die Arbeitswelt verändern, neue Geschäfts- und Berufsfelder werden entstehen, auch hier in der Region.

Deshalb bietet die Messe auch Raum für Hochschulprojekte, den Mittelstandsverband, die Handels- und Handwerkskammer, und für regionale Handwerker wie Installateure, Solarteure und Stadtwerke. Ganzheitliche Informationen und Lösungen für Bürger, Behörden und Firmen seien das Ziel der Messe, erklärt Rainer Sunderer weiter.