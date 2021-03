Neue digitale Lösung macht Übertragung in Notaufnahme schneller

Notfall ist Zeit oft ein entscheidender Faktor – es muss möglichst schnell gehen. Hilfreich sind dabei die zunehmend digitalisierten Prozesse in Krankenhäusern. Eine neue digitale Lösung wird jetzt im Schwarzwald-Baar-Klinikum eingesetzt.

„Als erstes Krankenhaus bundesweit bekommt das Klinikum die Notfalldaten eines Patienten direkt aus dem Rettungswagen in das digitale Krankenhausinformationssystem übertragen“, heißt es in der Mitteilung des Klinikums. „Das ist neu: Wir haben jetzt bereits alle notwendigen Informationen zu einem Notfallpatienten in unserem Krankenhausinformationssystem, bevor der Patient selbst überhaupt mit dem Rettungswagen bei uns eingeliefert wird“, erläutert Bernhard Kumle, Direktor der Klinik für Akut- und Notfallmedizin im Schwarzwald-Baar-Klinikum. „Das kommt den Patienten zugute.“

Im Rettungswagen werden alle verfügbaren und wichtigen Daten erfasst.

Mit Hilfe eines dort vorhandenen Tablets wird nicht nur der Notfall als solcher im Schwarzwald-Baar-Klinikum angekündigt. Sondern es werden auch die Patientendaten zur Person sowie beispielsweise Vitalwerte, die Diagnose, die Umstände des Notfalls, alle Protokolle, Elektrokardiogramme (EKG) und Fotos erfasst und direkt in die Notaufnahme weitergeleitet. Dort landen sie ohne Umwege unmittelbar im Krankenhausinformationssystem.

„Das hat mehrere große Vorteile“, erklärt Kumle. „Zum einen können wir umgehend anfangen, alles für den eintreffenden Notfall vorzubereiten. Das spart häufig wertvolle Zeit und ermöglicht eine passgenaue Patientenversorgung. Zum anderen wird der Übergabe- und Aufnahmeprozess beim Eintreffen des Patienten deutlich vereinfacht und sicherer.“ Dank der digitalen Lösung entfällt die bisher übliche händische Datenübertragung, Informationsverluste sind kaum mehr möglich. „Der Rettungsdienst hat auch vorher schon Daten in die Klinik übermittelt“, so Kumle. „Allerdings hat die Integration in das Krankenhausinformationssystem gefehlt.“ Das Klinikum arbeitet mit dem System „Orbis“ der Dedalus HealthCare GmbH, in der Notaufnahme ist die umfassende Anwendung Orbis Cockpit Notaufnahme“ des Anbieters im Einsatz.